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Связь с бортом Ан-26 пропала в девяти километрах от Паланы
Связь с бортом Ан-26 пропала в девяти километрах от Паланы - РИА Новости, 06.07.2021
Связь с бортом Ан-26 пропала в девяти километрах от Паланы
Связь с экипажем самолета Ан-26 на Камчатке пропала в районе 9 километров от посёлка Палана, сообщает правительство края. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:28
2021-07-06T10:09
крушение ан-26 на камчатке
петропавловск-камчатский
ан-26
палана
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Связь с экипажем самолета Ан-26 на Камчатке пропала в районе 9 километров от посёлка Палана, сообщает правительство края."По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 километров до посёлка Палана", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ан-26 выполнял рейс №251 Петропавловск-Камчатский – Палана. Самолёт вылетел из аэропорта "Елизово" 6 июля в 12.57 по местному времени, в Палану должен был прибыть в 15.05. По уточнённым данным, на борту находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, из них ребенок 2014 года рождения.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038350.html
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крушение ан-26 на камчатке, петропавловск-камчатский, ан-26, палана, камчатский край, происшествия
Связь с бортом Ан-26 пропала в девяти километрах от Паланы
09:28 06.07.2021 (обновлено: 10:09 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Связь с бортом пропавшего Ан-26 пропала в девяти километрах от поселка Палана

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Связь с экипажем самолета Ан-26 на Камчатке пропала в районе 9 километров от посёлка Палана, сообщает правительство края.
"По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед манёвром при заходе на посадку в районе 9 километров до посёлка Палана", - говорится в сообщении.
Самолет АН-26 авиакомпании Камчатские авиалинии - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Экипаж пропавшего Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование
Отмечается, что Ан-26 выполнял рейс №251 Петропавловск-Камчатский – Палана. Самолёт вылетел из аэропорта "Елизово" 6 июля в 12.57 по местному времени, в Палану должен был прибыть в 15.05. По уточнённым данным, на борту находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, из них ребенок 2014 года рождения.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 09:17
На борту пропавшего Ан-26 на Камчатке была глава поселка Палана
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеПетропавловск-КамчатскийАн-26ПаланаКамчатский крайПроисшествия
 
 
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