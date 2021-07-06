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Экипаж пропавшего Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование
Экипаж пропавшего Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование - РИА Новости, 06.07.2021
Экипаж пропавшего Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование
Пропавший на Камчатке Ан-26 имеет действующий сертификат лётной годности, экипаж прошел предрейсовое освидетельствование, сообщает правительство Камчатки. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:25
2021-07-06T10:09
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенжинский район
петропавловск-камчатский
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Пропавший на Камчатке Ан-26 имеет действующий сертификат лётной годности, экипаж прошел предрейсовое освидетельствование, сообщает правительство Камчатки.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку в районе 9 километров до поселка Палана."Воздушное судно Ан-26 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Имеет действующий сертификат лётной годности. Экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование. В настоящее время ведутся поисково-спасательные мероприятия", - сообщили в краевом минтрансе, чей комментарий приводится на сайте правительства региона.В Камчатском авиационном предприятии насчитывается пять самолетов Ан-26, летающих по всем отдаленным маршрутам Камчатского края - Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский районы. Вместимость пассажирского судна составляет 30 человек.Также власти опубликовали список пассажиров рейса.
https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038621.html
https://ria.ru/20210706/meteousloviya-1740036102.html
пенжинский район
петропавловск-камчатский
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенжинский район, петропавловск-камчатский, камчатский край, происшествия
Экипаж пропавшего Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование
09:25 06.07.2021 (обновлено: 10:09 06.07.2021)
 
© Фото : АО "Камчатское авиационное предприятие"Самолет АН-26 авиакомпании "Камчатские авиалинии"
Самолет АН-26 авиакомпании Камчатские авиалинии - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : АО "Камчатское авиационное предприятие"

Экипаж пропавшего на Камчатке Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Пропавший на Камчатке Ан-26 имеет действующий сертификат лётной годности, экипаж прошел предрейсовое освидетельствование, сообщает правительство Камчатки.
Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку в районе 9 километров до поселка Палана.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 09:28
Связь с бортом Ан-26 пропала в девяти километрах от Паланы
"Воздушное судно Ан-26 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Имеет действующий сертификат лётной годности. Экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование. В настоящее время ведутся поисково-спасательные мероприятия", - сообщили в краевом минтрансе, чей комментарий приводится на сайте правительства региона.
В Камчатском авиационном предприятии насчитывается пять самолетов Ан-26, летающих по всем отдаленным маршрутам Камчатского края - Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский районы. Вместимость пассажирского судна составляет 30 человек.
Также власти опубликовали список пассажиров рейса.
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 09:12
Росавиация рассказала о метеоусловиях в районе, где пропал Ан-26
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пенжинский районПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайПроисшествия
 
 
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