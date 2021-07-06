https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038350.html

Экипаж пропавшего Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование

Экипаж пропавшего Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование - РИА Новости, 06.07.2021

Экипаж пропавшего Ан-26 прошел предрейсовое освидетельствование

Пропавший на Камчатке Ан-26 имеет действующий сертификат лётной годности, экипаж прошел предрейсовое освидетельствование, сообщает правительство Камчатки. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:25

2021-07-06T09:25

2021-07-06T10:09

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенжинский район

петропавловск-камчатский

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Пропавший на Камчатке Ан-26 имеет действующий сертификат лётной годности, экипаж прошел предрейсовое освидетельствование, сообщает правительство Камчатки.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом №251 пропала непосредственно перед маневром при заходе на посадку в районе 9 километров до поселка Палана."Воздушное судно Ан-26 1982 года выпуска принадлежит Камчатскому авиационному предприятию. Имеет действующий сертификат лётной годности. Экипаж прошёл предрейсовое освидетельствование. В настоящее время ведутся поисково-спасательные мероприятия", - сообщили в краевом минтрансе, чей комментарий приводится на сайте правительства региона.В Камчатском авиационном предприятии насчитывается пять самолетов Ан-26, летающих по всем отдаленным маршрутам Камчатского края - Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский районы. Вместимость пассажирского судна составляет 30 человек.Также власти опубликовали список пассажиров рейса.

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038621.html

https://ria.ru/20210706/meteousloviya-1740036102.html

пенжинский район

петропавловск-камчатский

камчатский край

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенжинский район, петропавловск-камчатский, камчатский край, происшествия