https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038025.html

Наземная группировка спасателей начала поиски исчезнувшего самолета Ан-26

Наземная группировка спасателей начала поиски исчезнувшего самолета Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

Наземная группировка спасателей начала поиски исчезнувшего самолета Ан-26

Наземная группировка спасателей начала поиски самолета Ан-26, с которым пропала связь на Камчатке, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:23

2021-07-06T09:23

2021-07-06T10:09

крушение ан-26 на камчатке

россия

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наземная группировка спасателей начала поиски самолета Ан-26, с которым пропала связь на Камчатке, сообщает МЧС РФ.Во вторник днем самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время. По данным главка МЧС, на борту 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа; правительство Камчатского края сообщало, что на борту самолета находились шесть членов экипажа и 21 пассажир. Идут поиски."На данный момент для совершения поисковых мероприятий из Петропавловска-Камчатского и посёлка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Из посёлка Палана на поиски выдвинулись спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, а также специалисты пожарно-спасательной части городского округа "посёлок Палана". К поискам привлечены суда в заливе Шелихова", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время никаких результатов поисков пока нет.

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740036810.html

https://ria.ru/20210706/an-26-1740035137.html

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия