https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740036810.html

Камчатские власти опубликовали списки пассажиров пропавшего Ан-26

Камчатские власти опубликовали списки пассажиров пропавшего Ан-26 - РИА Новости, 06.07.2021

Камчатские власти опубликовали списки пассажиров пропавшего Ан-26

Региональное правительство опубликовало перечень пассажиров Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и перед посадкой перестал... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:17

2021-07-06T09:17

2021-07-06T10:09

крушение ан-26 на камчатке

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

ан-26

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Региональное правительство опубликовало перечень пассажиров Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана и перед посадкой перестал выходить на связь.В списке 22 имени, в том числе Ольга Мохирева — глава поселка, в девяти километрах от которого исчез самолет.Также там указаны: Александра Андрейкина, Ольга Андрейкина, Петр Аяни, Сергей Бояршин, Александр Каримулин, Михаил Кудашкин, Константин Лаптев, Евгений Левицкий, Алена Лисичкина, Татьяна Майорова, Мария Нестерова, Евгений Нестерук, Екатерина Поникарова, Анастасия Попель, Иван Сивак, Юрия Столяров, Юлия Суровцева, Артем Тищенко, Ольга Устинова, Алиса Хвалеева, Мария Широкова. Из них двое — дети.Сейчас идет спасательная операция, к поискам подключились военные. Сформирована спецкомиссия, работает горячая линия. Метеоусловия у поселка сложные — туман и облачность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна."Камчатские авиалинии" не подтверждают крушение. В местном правительстве сообщили, что у самолета был действующий сертификат годности, а экипаж прошел предрейсовое освидетельствование.

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

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крушение ан-26 на камчатке, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, ан-26, камчатский край, происшествия