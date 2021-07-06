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После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело
После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело - РИА Новости, 06.07.2021
После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело
Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:21
2021-07-06T08:21
2021-07-06T10:24
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во вторник днем самолет Ан-26 на Камчатке, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время. По данным главка МЧС, на борту находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. Идут поиски."Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" – ред.)" - сказали в следственном управлении. Максимальная санкция – лишение свободы на семь лет."Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210706/poiski-1740041578.html
https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038621.html
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия
После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело
08:21 06.07.2021 (обновлено: 10:24 06.07.2021)
После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили дело о нарушении правил безопасности