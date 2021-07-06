https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740032235.html

После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело

После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело - РИА Новости, 06.07.2021

После потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке возбудили уголовное дело

Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:21

2021-07-06T08:21

2021-07-06T10:24

крушение ан-26 на камчатке

россия

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

следственный комитет россии (ск рф)

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Во вторник днем самолет Ан-26 на Камчатке, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время. По данным главка МЧС, на борту находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа. Идут поиски."Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" – ред.)" - сказали в следственном управлении. Максимальная санкция – лишение свободы на семь лет."Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210706/poiski-1740041578.html

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740038621.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия