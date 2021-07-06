https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740031872.html

На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами

На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами - РИА Новости, 06.07.2021

На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами

Транспортная прокуратура организовала проверку после исчезновения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, идут поиски, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:12

2021-07-06T08:12

2021-07-06T10:09

крушение ан-26 на камчатке

дальневосточная транспортная прокуратура

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после исчезновения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, идут поиски, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.Как рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС, во вторник самолет Ан-26 на Камчатке, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время, на борту находятся 28 человек – 22 пассажира и шесть членов экипажа."Сегодня прервалась связь с Ан-26… "Камчатское авиационное предприятие". Судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. В аэропорту назначения судно не появилось. По предварительным данным, там 23 пассажира и шесть членов экипажа. Проводятся поисково- спасательные мероприятия. По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210426/samolet-1729927659.html

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия