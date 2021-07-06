https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740031270.html
Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет - РИА Новости, 06.07.2021
Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 с пассажирами на борту исследуют два вертолета и спецсамолет, сообщает правительство Камчатского края. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:04
2021-07-06T08:04
2021-07-06T10:09
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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петропавловск-камчатский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 с пассажирами на борту исследуют два вертолета и спецсамолет, сообщает правительство Камчатского края.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи."Все оперативные службы подняты по тревоге и отправлены для обследования маршрута самолета. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна", - говорится в сообщении правительства.По предварительным данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По данным правительства Камчатского края, на борту самолета находилось 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет.Создан штаб под руководством заместителя председателя правительства - министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. В его состав вошли представители МЧС, краевого минтранса, авиационного предприятия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an-26-1740030692.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, камчатский край, происшествия
Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:04 06.07.2021 (обновлено: 10:09 06.07.2021)
Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и спецсамолет