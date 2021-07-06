https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740031270.html

Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет

Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет - РИА Новости, 06.07.2021

Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет

Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 с пассажирами на борту исследуют два вертолета и спецсамолет, сообщает правительство Камчатского края. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:04

2021-07-06T08:04

2021-07-06T10:09

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151587/37/1515873788_0:81:2752:1629_1920x0_80_0_0_7eae618b06a2fada14cf596660171253.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июл - РИА Новости. Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 с пассажирами на борту исследуют два вертолета и спецсамолет, сообщает правительство Камчатского края.Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, ранее не вышел на плановый сеанс связи."Все оперативные службы подняты по тревоге и отправлены для обследования маршрута самолета. Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна", - говорится в сообщении правительства.По предварительным данным МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По данным правительства Камчатского края, на борту самолета находилось 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет.Создан штаб под руководством заместителя председателя правительства - министра специальных программ Камчатского края Александра Заболиченко. В его состав вошли представители МЧС, краевого минтранса, авиационного предприятия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an-26-1740030692.html

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740031270.html

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, камчатский край, происшествия