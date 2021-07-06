Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана
© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИзбранный президент Ирана Ибрахим Раиси во время пресс-конференции в Тегеране
Раиси передал Путину ответ на поздравление с избранием президентом Ирана
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи с помощником президента России Андреем Фурсенко вручил ему письменный ответ на поздравление Владимира Путина с избранием Ибрахима Раиси президентом Ирана, сообщается в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.
Путин поздравил Раиси с избранием на пост президента 19 июня. Он выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.
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"Во вторник, 6 июля наш посол в Российской Федерации Казем Джалали встретился со помощником президента России Андреем Фурсенко и вручил ему письменный ответ Ибрахима Раиси на поздравление с его избранием президентом Ирана", - говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что Джалали в ходе встречи выразил надежду, что во время президентства Раиси настанет период роста и развития двухстороннего сотрудничества Москвы и Тегерана.
"Казем Джалали также обсудил вопрос о запрете въезда для иранских студентов и бизнесменов, призвал российскую сторону к принятию мер", - добавляет иранское посольство.
На прошедших 18 июня в Иране президентских выборах победил глава судебной власти Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов – 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших, что составляет около трети всего населения страны (84,5 миллиона человек). Недействительными были признаны 3,7 миллиона бюллетеней.
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