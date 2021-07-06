https://ria.ru/20210706/iran-1740131667.html

Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана

Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2021

Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана

Посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи с помощником президента России Андреем Фурсенко вручил ему письменный ответ на поздравление Владимира Путина с... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:02

2021-07-06T17:02

2021-07-06T17:02

ибрахим раиси

россия

казем джалали

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи с помощником президента России Андреем Фурсенко вручил ему письменный ответ на поздравление Владимира Путина с избранием Ибрахима Раиси президентом Ирана, сообщается в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.Путин поздравил Раиси с избранием на пост президента 19 июня. Он выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран."Во вторник, 6 июля наш посол в Российской Федерации Казем Джалали встретился со помощником президента России Андреем Фурсенко и вручил ему письменный ответ Ибрахима Раиси на поздравление с его избранием президентом Ирана", - говорится в сообщении посольства.Отмечается, что Джалали в ходе встречи выразил надежду, что во время президентства Раиси настанет период роста и развития двухстороннего сотрудничества Москвы и Тегерана."Казем Джалали также обсудил вопрос о запрете въезда для иранских студентов и бизнесменов, призвал российскую сторону к принятию мер", - добавляет иранское посольство.На прошедших 18 июня в Иране президентских выборах победил глава судебной власти Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов – 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших, что составляет около трети всего населения страны (84,5 миллиона человек). Недействительными были признаны 3,7 миллиона бюллетеней.

https://ria.ru/20210621/iran-1737909525.html

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ибрахим раиси, россия, казем джалали, владимир путин, иран, в мире