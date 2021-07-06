Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/iran-1740131667.html
Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана
Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2021
Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана
Посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи с помощником президента России Андреем Фурсенко вручил ему письменный ответ на поздравление Владимира Путина с... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:02
2021-07-06T17:02
ибрахим раиси
россия
казем джалали
владимир путин
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737951561_0:63:3123:1819_1920x0_80_0_0_8ab57737cbbc923c2799dfe4b5958137.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи с помощником президента России Андреем Фурсенко вручил ему письменный ответ на поздравление Владимира Путина с избранием Ибрахима Раиси президентом Ирана, сообщается в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.Путин поздравил Раиси с избранием на пост президента 19 июня. Он выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран."Во вторник, 6 июля наш посол в Российской Федерации Казем Джалали встретился со помощником президента России Андреем Фурсенко и вручил ему письменный ответ Ибрахима Раиси на поздравление с его избранием президентом Ирана", - говорится в сообщении посольства.Отмечается, что Джалали в ходе встречи выразил надежду, что во время президентства Раиси настанет период роста и развития двухстороннего сотрудничества Москвы и Тегерана."Казем Джалали также обсудил вопрос о запрете въезда для иранских студентов и бизнесменов, призвал российскую сторону к принятию мер", - добавляет иранское посольство.На прошедших 18 июня в Иране президентских выборах победил глава судебной власти Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов – 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших, что составляет около трети всего населения страны (84,5 миллиона человек). Недействительными были признаны 3,7 миллиона бюллетеней.
https://ria.ru/20210621/iran-1737909525.html
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737951561_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_6fc1f2b2d138f4e8e0a564726f549123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ибрахим раиси, россия, казем джалали, владимир путин, иран, в мире
Раиси ответил Путину на поздравление с избранием президентом Ирана
17:02 06.07.2021
 
© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourИзбранный президент Ирана Ибрахим Раиси во время пресс-конференции в Тегеране
Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси во время пресс-конференции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour

Раиси передал Путину ответ на поздравление с избранием президентом Ирана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе встречи с помощником президента России Андреем Фурсенко вручил ему письменный ответ на поздравление Владимира Путина с избранием Ибрахима Раиси президентом Ирана, сообщается в Telegram-канале посольства Ирана в Москве.
Путин поздравил Раиси с избранием на пост президента 19 июня. Он выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам, отметив, что это отвечает интересам двух стран.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 14:39
Раиси назвал условие продолжения переговоров по СВПД
"Во вторник, 6 июля наш посол в Российской Федерации Казем Джалали встретился со помощником президента России Андреем Фурсенко и вручил ему письменный ответ Ибрахима Раиси на поздравление с его избранием президентом Ирана", - говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что Джалали в ходе встречи выразил надежду, что во время президентства Раиси настанет период роста и развития двухстороннего сотрудничества Москвы и Тегерана.
"Казем Джалали также обсудил вопрос о запрете въезда для иранских студентов и бизнесменов, призвал российскую сторону к принятию мер", - добавляет иранское посольство.
На прошедших 18 июня в Иране президентских выборах победил глава судебной власти Ибрахим Раиси, набравший 61,9% голосов – 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших, что составляет около трети всего населения страны (84,5 миллиона человек). Недействительными были признаны 3,7 миллиона бюллетеней.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 15:48
Биография Ибрахима Раиси
 
Ибрахим РаисиРоссияКазем ДжалалиВладимир ПутинИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08На Lada планируют поставить турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
Лента новостейМолния