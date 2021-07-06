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Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян ежедневно пользуются интернетом
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян ежедневно пользуются интернетом - РИА Новости, 06.07.2021
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян ежедневно пользуются интернетом
Ежедневно пользуются интернетом 72% россиян, а треть (34%) проводят в сети более четырех часов в день, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T03:43
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ежедневно пользуются интернетом 72% россиян, а треть (34%) проводят в сети более четырех часов в день, следует из опроса ВЦИОМ.Пользуются интернетом несколько раз в неделю лишь 8% пользователей, несколько раз в месяц - 3% опрошенных, не менее одного раза в полгода - 1%. Не пользуются интернетом 16% респондентов.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 июня 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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москва, коронавирус covid-19, россия, вциом, интернет, технологии, общество
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян ежедневно пользуются интернетом
03:43 06.07.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos

Опрос ВЦИОМ показал, что 70 процентов россиян используют интернет ежедневно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ежедневно пользуются интернетом 72% россиян, а треть (34%) проводят в сети более четырех часов в день, следует из опроса ВЦИОМ.
"Подавляющее большинство россиян (84%) пользуются интернетом, при этом 72% пользуются им ежедневно, а треть (34%) проводят в сети более четырех часов в день. Не пользуются интернетом 16% наших соотечественников", - говорится в исследовании ВЦИОМ.
Пользуются интернетом несколько раз в неделю лишь 8% пользователей, несколько раз в месяц - 3% опрошенных, не менее одного раза в полгода - 1%. Не пользуются интернетом 16% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 июня 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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