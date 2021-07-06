https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740032906.html
Индонезия попросила Россию поддержать соглашения АСЕАН и Мьянмы
Индонезия попросила Россию поддержать соглашения АСЕАН и Мьянмы - РИА Новости, 06.07.2021
Индонезия попросила Россию поддержать соглашения АСЕАН и Мьянмы
Индонезия обратилась к России с просьбой о поддержке реализации "Пяти пунктов консенсуса", пакета договоренностей между Ассоциацией государств Юго-Восточной... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:30
2021-07-06T08:30
2021-07-06T10:53
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юго-восточная азия
ретно марсуди
мид индонезии
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ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Индонезия обратилась к России с просьбой о поддержке реализации "Пяти пунктов консенсуса", пакета договоренностей между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и входящей в нее Мьянмой о разрешении мирными средствами политических разногласий в этой стране, заявила глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди.Это заявление она сделала во вторник Джакарте на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Пакет договоренностей был составлен после перехода власти в Мьянме к военным 1 февраля 2020 года и последовавших за этим массовых демонстраций и столкновений на улицах городов страны."Мы также обсудили региональные и международные проблемы, вызывающие общую озабоченность. Что касается Мьянмы, я снова подчеркнула важность продолжения работы в рамках пяти пунктов консенсуса", - заявила глава МИД Индонезии."Для этого необходима приверженность мьянманских военных к сотрудничеству со всеми государствами-членами АСЕАН по реализации пяти пунктов консенсуса, и я обратилась к России с просьбой о поддержке исполнения пяти пунктов консенсуса", - добавила Марсуди.
https://ria.ru/20210706/vizit-1740030370.html
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россия, юго-восточная азия, ретно марсуди, мид индонезии, джакарта, в мире
Индонезия попросила Россию поддержать соглашения АСЕАН и Мьянмы
08:30 06.07.2021 (обновлено: 10:53 06.07.2021)
Индонезия попросила Россию поддержать реализацию договоренностей АСЕАН и Мьянмы