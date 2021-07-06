https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740023703.html
Лавров оценил отношения между Россией и Индонезией
Лавров оценил отношения между Россией и Индонезией - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров оценил отношения между Россией и Индонезией
Отношения России и Индонезии поступательно развиваются, фактически вышли на уровень стратегического партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:08
2021-07-06T02:08
2021-07-06T02:08
россия
ретно марсуди
джоко видодо
сергей лавров
москва
джакарта
индонезия
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Отношения России и Индонезии поступательно развиваются, фактически вышли на уровень стратегического партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров в ходе своего визита в Индонезию во вторник обсудит с президентом страны Джоко Видодо и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди двусторонние отношения и борьбу с распространением COVID-19.По словам Лаврова, в ходе его встречи с Марсуди стороны планируют обсудить весь спектр вопросов, касающихся двусторонней, международной и региональной повесток дня и подписать очередной план межмидовских консультаций, рассчитанный на период с 2021 по 2023 годы."В фокусе внимания будет наращивание торгово-экономической и инвестиционной кооперации, перспективы диверсификации структуры взаимной торговли, в том числе за счет увеличения доли высоких технологий. Среди приоритетных направлений совместного приложения усилий – энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия. Планируем рассмотреть пути упрочения связей в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран", - подчеркнул глава МИД РФ.Министр иностранных дел России отметил, что с момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в 2020 году Москва и Джакарта отметили 70-летие установления дипломатических отношений.Как сказал Лавров, в ходе своего визита в Индонезию он планирует затронуть вопросы противодействия пандемии нового коронавируса. "Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией и в этом направлении", - добавил он.
https://ria.ru/20210602/indoneziya-1735234136.html
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россия, ретно марсуди, джоко видодо, сергей лавров, москва, джакарта, индонезия, в мире
Лавров оценил отношения между Россией и Индонезией
Лавров заявил, что отношения России и Индонезии вышли на уровень стратегического партнерства
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Отношения России
и Индонезии
поступательно развиваются, фактически вышли на уровень стратегического партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лавров в ходе своего визита в Индонезию во вторник обсудит с президентом страны Джоко Видодо
и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди
двусторонние отношения и борьбу с распространением COVID-19.
"Поступательно развиваются политический диалог, контакты в области безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Продвигается сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, асеаноцентричных объединений, а также "Группы двадцати", АТЭС, АСЕМ и многих других механизмов взаимодействия. Фактически наши связи вышли на уровень стратегического партнерства", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".
По словам Лаврова, в ходе его встречи с Марсуди стороны планируют обсудить весь спектр вопросов, касающихся двусторонней, международной и региональной повесток дня и подписать очередной план межмидовских консультаций, рассчитанный на период с 2021 по 2023 годы.
"В фокусе внимания будет наращивание торгово-экономической и инвестиционной кооперации, перспективы диверсификации структуры взаимной торговли, в том числе за счет увеличения доли высоких технологий. Среди приоритетных направлений совместного приложения усилий – энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия. Планируем рассмотреть пути упрочения связей в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран", - подчеркнул глава МИД РФ.
Министр иностранных дел России отметил, что с момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в 2020 году Москва
и Джакарта
отметили 70-летие установления дипломатических отношений.
Как сказал Лавров, в ходе своего визита в Индонезию он планирует затронуть вопросы противодействия пандемии нового коронавируса. "Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией и в этом направлении", - добавил он.