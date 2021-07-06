В Индии произвели тестовую партию "Спутник V"
© РИА Новости / пресс-служба посольства РФ в Гватемале / Перейти в фотобанкГруз российской вакцины Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл самолетом в Гватемалу
Morepen Laboratories в Индии произвела тестовую партию "Спутник V"
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Morepen Laboratories, одна из ведущих фармацевтических компаний Индии, объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" на мощностях компании в штате Химачал-Прадеш", - говорится в сообщении.
Первая партия препарата, по сообщению фонда, будет направлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. Отмечается, что РФПИ и Morepen Laboratories подписали соглашение о сотрудничестве в июне текущего года и в настоящее время осуществляют процесс технологического трансфера.
"Пандемия коронавируса продолжается, возникают новые, более опасные штаммы в различных регионах мира, поэтому РФПИ увеличивает производственные мощности для выпуска "Спутника V" в Индии, одном из ключевых хабов. Соглашение с Morepen Laboratories позволит увеличить объемы производства вакцины, сделать ее более доступной", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.
"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.