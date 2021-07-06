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Император Японии привился от коронавируса
Император Японии привился от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021
Император Японии привился от коронавируса
Император Японии Нарухито привился от коронавируса, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:06
2021-07-06T13:06
2021-07-06T13:06
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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Император Японии Нарухито привился от коронавируса, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.Ранее в июне родители действующего императора - почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико сделали вторую прививку от коронавируса.Данные о том, вакцинировалась ли действующая императрица Масако, не приводятся.
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коронавирус covid-19, акихито, коронавирусы, нарухито, япония, в мире
Император Японии привился от коронавируса
Император Японии Нарухито привился от коронавируса