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Император Японии привился от коронавируса

Император Японии привился от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021

Император Японии привился от коронавируса

Император Японии Нарухито привился от коронавируса, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:06

2021-07-06T13:06

2021-07-06T13:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

акихито

коронавирусы

нарухито

япония

в мире

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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Император Японии Нарухито привился от коронавируса, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.Ранее в июне родители действующего императора - почетный император Японии Акихито и почетная императрица Митико сделали вторую прививку от коронавируса.Данные о том, вакцинировалась ли действующая императрица Масако, не приводятся.

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, акихито, коронавирусы, нарухито, япония, в мире