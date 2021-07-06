https://ria.ru/20210706/granty-1740119681.html
Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямала
Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямала - РИА Новости, 06.07.2021
Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямала
Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:11
2021-07-06T16:11
2021-07-06T16:11
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона."Завершился первый этап окружного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. В департамент социальной защиты населения ЯНАО поступило 14 заявок из 10 муниципальных образований округа", - говорится в сообщении.Все заявки приняты к рассмотрению конкурсной комиссией, уточняют власти."На первом, муниципальном, уровне был организован прием и регистрация заявок, определение соискателей гранта среди организаций Ямала. На втором, региональном, этапе стоит задача их рассмотреть и определить победителей", − приводятся в сообщении слова начальника отдела охраны труда и комплексной безопасности департамента Игоря Наговицына.Пресс-служба отмечает, что традиционно состязание проводится по двум номинациям. Первая – среди организаций со среднесписочной численностью работников до 500 человек, вторая – со среднесписочной численностью работников свыше 500 человек. Самая популярная из них – последняя, где поступило 10 заявок.Размер гранта – до 100 тысяч рублей. Решение о призерах будет принято до 2 августа. Конкурсной комиссии предстоит оценить предприятия по 21 критерию. Среди них – обеспеченность работников сертифицированной специальной одеждой и обувью, санитарно-бытовыми помещениями и другие.В 2020 году гранты от губернатора Ямала на суммы от 28 до 100 тысяч получили шесть предприятий. Организации направили средства на частичное возмещение затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, сообщают власти.
https://ria.ru/20210604/yanao-1735673423.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, общество
Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямала
Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости.
Четырнадцать предприятий поборются за гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО
), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
"Завершился первый этап окружного конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда. В департамент социальной защиты населения ЯНАО поступило 14 заявок из 10 муниципальных образований округа", - говорится в сообщении.
Все заявки приняты к рассмотрению конкурсной комиссией, уточняют власти.
"На первом, муниципальном, уровне был организован прием и регистрация заявок, определение соискателей гранта среди организаций Ямала
. На втором, региональном, этапе стоит задача их рассмотреть и определить победителей", − приводятся в сообщении слова начальника отдела охраны труда и комплексной безопасности департамента Игоря Наговицына.
Пресс-служба отмечает, что традиционно состязание проводится по двум номинациям. Первая – среди организаций со среднесписочной численностью работников до 500 человек, вторая – со среднесписочной численностью работников свыше 500 человек. Самая популярная из них – последняя, где поступило 10 заявок.
Размер гранта – до 100 тысяч рублей. Решение о призерах будет принято до 2 августа. Конкурсной комиссии предстоит оценить предприятия по 21 критерию. Среди них – обеспеченность работников сертифицированной специальной одеждой и обувью, санитарно-бытовыми помещениями и другие.
В 2020 году гранты от губернатора Ямала на суммы от 28 до 100 тысяч получили шесть предприятий. Организации направили средства на частичное возмещение затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, сообщают власти.