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"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
"Газпром" нашел способ заставить Европу платить - РИА Новости, 06.07.2021
"Газпром" нашел способ заставить Европу платить
На днях российский газовый монополист "Газпром" в очередной раз повел себя нелогично и непредсказуемо — с точки зрения западной прессы. Как сообщают профильные... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:00
2021-07-06T07:52
россия
сергей макогон
цены на нефть
северный поток — 2
грайфсвальд
северный поток
газпром
еврокомиссия
евросоюз
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На днях российский газовый монополист "Газпром" в очередной раз повел себя нелогично и непредсказуемо — с точки зрения западной прессы. Как сообщают профильные издания, компания отказалась от бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.Учитывая прописанное в двустороннем соглашении (от декабря 2019 года) условие "качай или плати", которым так гордился Киев, российский поставщик осознанно пошел на значительные убытки. Этот шаг дал украинской и прочей недружественной прессе повод для злорадства и рассуждений на тему, как Россия опять себя загнала в капкан. "Газпром", верный своей политике, привычно промолчал.Действия российского газового гиганта на первый взгляд и правда могут показаться странными. Если же взглянуть на происходящее с учетом стратегии России и ее "главной газовой трубы", а также текущих рыночных условий, все происходящее сложится в весьма занимательную картину, где будет видно, что на стороне нашей страны не только логика и холодный расчет, но и даже в некоторой степени провидение.Зарубежные партнеры нередко представляют "Газпром" в роли зловещего путинского тарана, которым Москва раскалывает единство западного мира, навязывая собственное топливо без единой молекулы свободы. За кадром привычно прячут тот факт, что за годы работы корпорация скрупулезно выполняла абсолютно все свои контрактные обязательства, а российский газ не раз спасал Старый Свет от внезапных заморозков или аномальной жары. Естественно, речь тут ни о каком альтруизме не идет — как говорится, ничего личного, только бизнес.Оценивая любые действия компании на европейской арене, нужно крепко держать в голове ключевой факт: "Газпрому" нужно закончить строительство газопровода "Северный поток — 2". Нитка "Б" уже уложена и, по осторожным прогнозам, баржа "Фортуна" к концу августа дотянет до Грайфсвальда и первую магистраль тоже. Но задача не ограничивается физической смычкой морского и водного участков, важно также выбить из рук различных политических манипуляторов козыри, доказав критическую важность и безальтернативность сотрудничества с Россией. И вот тут мы вернемся к первоначальной новости.Отказ от бронирования украинских транзитных мощностей означает, что поставки российского газа в Европу в июле уменьшатся сразу на два миллиарда кубометров. Это притом что из-за жаркого лета европейские операторы выкачали из собственных подземных хранилищ газа (ПХГ) свыше шестидесяти шести миллиардов кубометров, а закачали чуть более тринадцати. Россия, как мы помним, свои поставки придерживает, а произведенный в Америке СПГ в полном составе отправился на премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где газ торгуется по цене вдвое выше европейской. Никакой политики, исключительно правила свободной торговли.Это привело к тому, что на главном европейском хабе TTF стоимость тысячи кубометров голубого топлива на прошлой неделе взлетела до рекордных значений, пробив отметку в 460 долларов США, что почти вдвое выше цифр зимней торговой сессии. Мы помним, что в финансовой стратегии "Газпрома" на текущий год порог рентабельности установлен на отметке 180 долларов, то есть компания не только получает внеплановую прибыль, но и отыгрывает убытки, понесенные в том числе и на "украинском фронте".Здесь нужно сделать очередное отступление и отметить, что если температурные колебания никто точно предсказать не мог, то потенциальный рост цен на голубое топливо был вполне ожидаем, пусть и не в такой степени. Еще в начале года "Газпром" уведомил всех своих зарубежных партнеров, что в период мая — июля будут проводиться планово-предупредительные ремонтные работы на всех основных газовых магистралях. В мае, когда цены на газ впервые уверенно поползли вверх, на двухнедельную профилактику встал "Голубой поток", в июне неделю не работал "Турецкий поток", после чего Турция резко нарастила прокачку газа, закрепив положительную ценовую динамику.Глава украинского "Оператора ГТСУ" Сергей Макогон в интервью Financial Times, комментируя сложившуюся ситуацию, призвал объединенную Европу "не поддаваться на ценовой шантаж Москвы, которая и создала эту проблему искусственно".Господину Макогону легко раздавать подобные советы, потребление газа в его собственной стране из-за тотальной деиндустриализации неуклонно падает, а вот европейским покупателям и потребителям есть над чем крепко подумать. Потому что лето всего лишь на экваторе, а уже сегодня, 6 июля, на четыре дня на регламент выводится МГП "Ямал — Европа", чьи довольно скромные проектные мощности "Газпром", как и украинскую ГТС, использует по остаточному принципу. При этом уже 13-го июля на десять дней остановится "Северный поток — 1", чьи транзитные мощности с началом очередной серии украинского газового кризиса работают практически на пределе возможностей.Не нужно быть предсказателем или гениальным аналитиком, чтобы при совокупности перечисленных факторов ожидать если не дальнейшего роста, то установления стабильно высоких цен на российские энергоносители в Европе. При этом, повторимся, получение финансовой сатисфакции и пополнение российского бюджета — это лишь одна из задач, упорно решаемых "Газпромом".Второй — но не менее важной — является приучение наших западных партнеров к очевидной мысли: обеспечение собственной энергетической безопасности возможно только в тесном партнерстве с Россией. Потому что американский сжиженный газ пойдет не на регазификационные терминалы Евросоюза, а в Китай, где за тысячу кубов сегодня дают около тысячи долларов. Туда же отправится СПГ с Ближнего Востока. А трубопроводный газ всегда твой и только твой, достаточно просто заключить соглашение с русским "Газпромом" и спать спокойно. Хоть в период пандемии, хоть при авральной работе кондиционеров или котлов на ближайшей ТЭЦ.Чтобы эффективность ассиметричного политического дзюдо, которым славится наша страна, была наглядной и чтобы показать другой аспект незаметной работы стратегов "Газпрома", добавим в картину еще один мазок.По условиям Третьего энергопакета, принятого Еврокомиссией, владелец магистрального газопровода не имеет права бронировать более 50 процентов собственных транзитных мощностей. Политики утверждали, что таким образом ЕС борется с монополизмом и повышает собственную защищенность от возможного российского давления. Но правило это красиво смотрится на бумаге и в тех странах, куда пока не пришла баржа "Фортуна", а вот у тех, кто собирается не только сжигать, но и торговать российским газом, настроения слегка другие. После принятия "Целевой модели газового рынка ЕС" и Третьего энергопакета против введенных ограничений единым фронтом резко выступили Германия, Австрия и Франция. Первые две после запуска "Северного потока — 2" на полную мощность становятся крупными хабами, значит, смогут не только получать прибыль с перепродажи российского топлива, но и использовать его в качестве внутриевропейского политического рычага. А Франция надеется на льготные поставки. Именно поэтому под давлением канцлера Ангелы Меркель и президента Макрона в Третьем энергопакете было прописано критически важное условие: ограничение в пятьдесят процентов бронирования прокачки вводится не Евросоюзом, а той страной, на территорию которой заходит магистральный трубопровод, будь он хоть русский, хоть любой другой.Не будем забегать вперед и преждевременно праздновать победу, но что-то подсказывает, что официальный Берлин не будет столь категоричен в желании ограничить собственные поставки природного газа.Как говорится, пока вокруг все торжествуют и празднуют очередное мнимое поражение российского гиганта, умные люди ищут пути подхода и очень внимательно следят. Особенно за молчанием "Газпрома".
https://ria.ru/20210629/moschnost-1739078364.html
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россия, сергей макогон, цены на нефть, северный поток — 2, грайфсвальд, северный поток, газпром, еврокомиссия, евросоюз, ангела меркель, франция, авторы

"Газпром" нашел способ заставить Европу платить

08:00 06.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
На днях российский газовый монополист "Газпром" в очередной раз повел себя нелогично и непредсказуемо — с точки зрения западной прессы. Как сообщают профильные издания, компания отказалась от бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.
Учитывая прописанное в двустороннем соглашении (от декабря 2019 года) условие "качай или плати", которым так гордился Киев, российский поставщик осознанно пошел на значительные убытки. Этот шаг дал украинской и прочей недружественной прессе повод для злорадства и рассуждений на тему, как Россия опять себя загнала в капкан. "Газпром", верный своей политике, привычно промолчал.
Рабочие на украинской АЗС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:53
"Газпром" отказался увеличивать транзит через Украину в июле
Действия российского газового гиганта на первый взгляд и правда могут показаться странными. Если же взглянуть на происходящее с учетом стратегии России и ее "главной газовой трубы", а также текущих рыночных условий, все происходящее сложится в весьма занимательную картину, где будет видно, что на стороне нашей страны не только логика и холодный расчет, но и даже в некоторой степени провидение.
Зарубежные партнеры нередко представляют "Газпром" в роли зловещего путинского тарана, которым Москва раскалывает единство западного мира, навязывая собственное топливо без единой молекулы свободы. За кадром привычно прячут тот факт, что за годы работы корпорация скрупулезно выполняла абсолютно все свои контрактные обязательства, а российский газ не раз спасал Старый Свет от внезапных заморозков или аномальной жары. Естественно, речь тут ни о каком альтруизме не идет — как говорится, ничего личного, только бизнес.
Оценивая любые действия компании на европейской арене, нужно крепко держать в голове ключевой факт: "Газпрому" нужно закончить строительство газопровода "Северный поток — 2". Нитка "Б" уже уложена и, по осторожным прогнозам, баржа "Фортуна" к концу августа дотянет до Грайфсвальда и первую магистраль тоже. Но задача не ограничивается физической смычкой морского и водного участков, важно также выбить из рук различных политических манипуляторов козыри, доказав критическую важность и безальтернативность сотрудничества с Россией. И вот тут мы вернемся к первоначальной новости.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 00:54
Украине предрекли серьезные проблемы с газом зимой
Отказ от бронирования украинских транзитных мощностей означает, что поставки российского газа в Европу в июле уменьшатся сразу на два миллиарда кубометров. Это притом что из-за жаркого лета европейские операторы выкачали из собственных подземных хранилищ газа (ПХГ) свыше шестидесяти шести миллиардов кубометров, а закачали чуть более тринадцати. Россия, как мы помним, свои поставки придерживает, а произведенный в Америке СПГ в полном составе отправился на премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где газ торгуется по цене вдвое выше европейской. Никакой политики, исключительно правила свободной торговли.
Это привело к тому, что на главном европейском хабе TTF стоимость тысячи кубометров голубого топлива на прошлой неделе взлетела до рекордных значений, пробив отметку в 460 долларов США, что почти вдвое выше цифр зимней торговой сессии. Мы помним, что в финансовой стратегии "Газпрома" на текущий год порог рентабельности установлен на отметке 180 долларов, то есть компания не только получает внеплановую прибыль, но и отыгрывает убытки, понесенные в том числе и на "украинском фронте".
Газораспределительная станция в поселке Салмачи Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 11:31В мире
"Будет очень ощутимо". Киев назвал последствия от остановки транзита газа
Здесь нужно сделать очередное отступление и отметить, что если температурные колебания никто точно предсказать не мог, то потенциальный рост цен на голубое топливо был вполне ожидаем, пусть и не в такой степени. Еще в начале года "Газпром" уведомил всех своих зарубежных партнеров, что в период мая — июля будут проводиться планово-предупредительные ремонтные работы на всех основных газовых магистралях. В мае, когда цены на газ впервые уверенно поползли вверх, на двухнедельную профилактику встал "Голубой поток", в июне неделю не работал "Турецкий поток", после чего Турция резко нарастила прокачку газа, закрепив положительную ценовую динамику.
Глава украинского "Оператора ГТСУ" Сергей Макогон в интервью Financial Times, комментируя сложившуюся ситуацию, призвал объединенную Европу "не поддаваться на ценовой шантаж Москвы, которая и создала эту проблему искусственно".
Господину Макогону легко раздавать подобные советы, потребление газа в его собственной стране из-за тотальной деиндустриализации неуклонно падает, а вот европейским покупателям и потребителям есть над чем крепко подумать. Потому что лето всего лишь на экваторе, а уже сегодня, 6 июля, на четыре дня на регламент выводится МГП "Ямал — Европа", чьи довольно скромные проектные мощности "Газпром", как и украинскую ГТС, использует по остаточному принципу. При этом уже 13-го июля на десять дней остановится "Северный поток — 1", чьи транзитные мощности с началом очередной серии украинского газового кризиса работают практически на пределе возможностей.
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 10:59
"Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал — Европа"
Не нужно быть предсказателем или гениальным аналитиком, чтобы при совокупности перечисленных факторов ожидать если не дальнейшего роста, то установления стабильно высоких цен на российские энергоносители в Европе. При этом, повторимся, получение финансовой сатисфакции и пополнение российского бюджета — это лишь одна из задач, упорно решаемых "Газпромом".
Второй — но не менее важной — является приучение наших западных партнеров к очевидной мысли: обеспечение собственной энергетической безопасности возможно только в тесном партнерстве с Россией. Потому что американский сжиженный газ пойдет не на регазификационные терминалы Евросоюза, а в Китай, где за тысячу кубов сегодня дают около тысячи долларов. Туда же отправится СПГ с Ближнего Востока. А трубопроводный газ всегда твой и только твой, достаточно просто заключить соглашение с русским "Газпромом" и спать спокойно. Хоть в период пандемии, хоть при авральной работе кондиционеров или котлов на ближайшей ТЭЦ.
Чтобы эффективность ассиметричного политического дзюдо, которым славится наша страна, была наглядной и чтобы показать другой аспект незаметной работы стратегов "Газпрома", добавим в картину еще один мазок.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 19:31В мире
Эксперт: Европа готова предложить Украине многое, но не за бесплатно
По условиям Третьего энергопакета, принятого Еврокомиссией, владелец магистрального газопровода не имеет права бронировать более 50 процентов собственных транзитных мощностей. Политики утверждали, что таким образом ЕС борется с монополизмом и повышает собственную защищенность от возможного российского давления. Но правило это красиво смотрится на бумаге и в тех странах, куда пока не пришла баржа "Фортуна", а вот у тех, кто собирается не только сжигать, но и торговать российским газом, настроения слегка другие. После принятия "Целевой модели газового рынка ЕС" и Третьего энергопакета против введенных ограничений единым фронтом резко выступили Германия, Австрия и Франция. Первые две после запуска "Северного потока — 2" на полную мощность становятся крупными хабами, значит, смогут не только получать прибыль с перепродажи российского топлива, но и использовать его в качестве внутриевропейского политического рычага. А Франция надеется на льготные поставки. Именно поэтому под давлением канцлера Ангелы Меркель и президента Макрона в Третьем энергопакете было прописано критически важное условие: ограничение в пятьдесят процентов бронирования прокачки вводится не Евросоюзом, а той страной, на территорию которой заходит магистральный трубопровод, будь он хоть русский, хоть любой другой.
Не будем забегать вперед и преждевременно праздновать победу, но что-то подсказывает, что официальный Берлин не будет столь категоричен в желании ограничить собственные поставки природного газа.
Как говорится, пока вокруг все торжествуют и празднуют очередное мнимое поражение российского гиганта, умные люди ищут пути подхода и очень внимательно следят. Особенно за молчанием "Газпрома".
 
РоссияСергей МакогонЦены на нефтьСеверный поток — 2ГрайфсвальдСеверный потокГазпромЕврокомиссияЕвросоюзАнгела МеркельФранцияАвторы
 
 
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