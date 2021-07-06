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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210706/gasparyan-1740073184.html
Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян
Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян - РИА Новости, 06.07.2021
Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян
Известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни, сообщил его внук Дживан Гаспарян — младший. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:21
2021-07-06T16:10
культура
армения
общество
дживан гаспарян
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ЕРЕВАН, 6 июл — РИА Новости. Известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни, сообщил его внук Дживан Гаспарян — младший."Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром", — написал он в фейсбуке.Гаспарян в 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца, регулярно представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах. Позже он работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян. В 2000 году армянский музыкант стал одним из исполнителей музыки в саундтреке к фильму "Гладиатор", написал тему на дудуке для картины "Последнее искушение Христа".Музыкант награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".
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армения, общество, дживан гаспарян
Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян
12:21 06.07.2021 (обновлено: 16:10 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАрмянский музыкант и композитор Дживан Гаспарян
Армянский музыкант и композитор Дживан Гаспарян - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Армянский музыкант, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер на 93-м году жизни

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 июл — РИА Новости. Известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни, сообщил его внук Дживан Гаспарян — младший.
"Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром", — написал он в фейсбуке.
Гаспарян в 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца, регулярно представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах. Позже он работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян. В 2000 году армянский музыкант стал одним из исполнителей музыки в саундтреке к фильму "Гладиатор", написал тему на дудуке для картины "Последнее искушение Христа".
Музыкант награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".
 
КультураАрменияОбществоДживан Гаспарян
 
 
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