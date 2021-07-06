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Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян

Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян - РИА Новости, 06.07.2021

Умер армянский музыкант Дживан Гаспарян

Известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни, сообщил его внук Дживан Гаспарян — младший. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:21

2021-07-06T12:21

2021-07-06T16:10

культура

армения

общество

дживан гаспарян

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ЕРЕВАН, 6 июл — РИА Новости. Известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни, сообщил его внук Дживан Гаспарян — младший."Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром", — написал он в фейсбуке.Гаспарян в 1948 году стал участником ансамбля национальной песни и танца, регулярно представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах. Позже он работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян. В 2000 году армянский музыкант стал одним из исполнителей музыки в саундтреке к фильму "Гладиатор", написал тему на дудуке для картины "Последнее искушение Христа".Музыкант награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".

армения

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армения, общество, дживан гаспарян