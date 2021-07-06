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https://ria.ru/20210706/fridman-1740143838.html
Национальный суд Испании возобновил расследование по делу Фридмана
Национальный суд Испании возобновил расследование по делу Фридмана - РИА Новости, 06.07.2021
Национальный суд Испании возобновил расследование по делу Фридмана
Национальный суд Испании возобновил расследование по делу российского предпринимателя Михаила Фридмана о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, которое... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:49
2021-07-06T17:49
михаил фридман
испания
экономика
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МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Национальный суд Испании возобновил расследование по делу российского предпринимателя Михаила Фридмана о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, которое было закрыто в феврале этого года, подтвердили РИА Новости в Национальном суде.В декабре 2020 года Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), которой руководил Хавьер Перес Долсет, не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Судебное решение было обжаловано семьей Долсет и прокуратурой, однако Центральный следственный суд №6 Мадрида не нашел оснований для удовлетворения обжалования. Однако это постановление вновь было обжаловано Долсетом и государственным обвинением.Судьи четвертой палаты уголовного суда нашли основания для удовлетворения апелляции, поскольку, по их мнению, "фаза расследования не завершена" и нельзя "поспешно исключать соответствующее вмешательство Михаила Фридмана" в действия, которые привели к банкротству Zed, "поскольку определенные документы и некоторые заявления ставят Фридмана в процесс принятия стратегических бизнес-решений", говорится в постановлении, которое есть в распоряжении РИА Новости."Михаил Фридман крайне удивлен и разочарован решением испанского суда, но уверен, что это процессуальное решение не помешает Национальному суду Испании в очередной раз исключить господина Фридмана из уголовного расследования по Zed+", - заявили РИА Новости представители Фридмана в Испании.Они обратили внимание, что суд "не установил никаких фактов в отношении господина Фридмана и не обвинил его ни в каких нарушениях", назвав постановление "техническим", поскольку оно "просто позволяет государственному прокурору завершить этапы расследования, большинство из которых уже были заслушаны в Национальном суде Испании".
https://ria.ru/20210701/milliardery-1739367181.html
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михаил фридман, испания, экономика
Национальный суд Испании возобновил расследование по делу Фридмана
17:49 06.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Наблюдательного совета Консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Национальный суд Испании возобновил расследование по делу российского предпринимателя Фридмана

Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Национальный суд Испании возобновил расследование по делу российского предпринимателя Михаила Фридмана о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, которое было закрыто в феврале этого года, подтвердили РИА Новости в Национальном суде.
В декабре 2020 года Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), которой руководил Хавьер Перес Долсет, не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Судебное решение было обжаловано семьей Долсет и прокуратурой, однако Центральный следственный суд №6 Мадрида не нашел оснований для удовлетворения обжалования. Однако это постановление вновь было обжаловано Долсетом и государственным обвинением.
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Судьи четвертой палаты уголовного суда нашли основания для удовлетворения апелляции, поскольку, по их мнению, "фаза расследования не завершена" и нельзя "поспешно исключать соответствующее вмешательство Михаила Фридмана" в действия, которые привели к банкротству Zed, "поскольку определенные документы и некоторые заявления ставят Фридмана в процесс принятия стратегических бизнес-решений", говорится в постановлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Михаил Фридман крайне удивлен и разочарован решением испанского суда, но уверен, что это процессуальное решение не помешает Национальному суду Испании в очередной раз исключить господина Фридмана из уголовного расследования по Zed+", - заявили РИА Новости представители Фридмана в Испании.
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Михаил ФридманИспанияЭкономика
 
 
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