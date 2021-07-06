https://ria.ru/20210706/fridman-1740143838.html

Национальный суд Испании возобновил расследование по делу Фридмана

Национальный суд Испании возобновил расследование по делу Фридмана - РИА Новости, 06.07.2021

Национальный суд Испании возобновил расследование по делу Фридмана

Национальный суд Испании возобновил расследование по делу российского предпринимателя Михаила Фридмана о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, которое... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:49

2021-07-06T17:49

2021-07-06T17:49

михаил фридман

испания

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155172/34/1551723408_0:156:2559:1595_1920x0_80_0_0_af68dd21725808e8d2471d9b72c4a93a.jpg

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Национальный суд Испании возобновил расследование по делу российского предпринимателя Михаила Фридмана о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, которое было закрыто в феврале этого года, подтвердили РИА Новости в Национальном суде.В декабре 2020 года Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), которой руководил Хавьер Перес Долсет, не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Судебное решение было обжаловано семьей Долсет и прокуратурой, однако Центральный следственный суд №6 Мадрида не нашел оснований для удовлетворения обжалования. Однако это постановление вновь было обжаловано Долсетом и государственным обвинением.Судьи четвертой палаты уголовного суда нашли основания для удовлетворения апелляции, поскольку, по их мнению, "фаза расследования не завершена" и нельзя "поспешно исключать соответствующее вмешательство Михаила Фридмана" в действия, которые привели к банкротству Zed, "поскольку определенные документы и некоторые заявления ставят Фридмана в процесс принятия стратегических бизнес-решений", говорится в постановлении, которое есть в распоряжении РИА Новости."Михаил Фридман крайне удивлен и разочарован решением испанского суда, но уверен, что это процессуальное решение не помешает Национальному суду Испании в очередной раз исключить господина Фридмана из уголовного расследования по Zed+", - заявили РИА Новости представители Фридмана в Испании.Они обратили внимание, что суд "не установил никаких фактов в отношении господина Фридмана и не обвинил его ни в каких нарушениях", назвав постановление "техническим", поскольку оно "просто позволяет государственному прокурору завершить этапы расследования, большинство из которых уже были заслушаны в Национальном суде Испании".

https://ria.ru/20210701/milliardery-1739367181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/sud-1730919996.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил фридман, испания, экономика