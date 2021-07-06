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Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара
Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара - РИА Новости, 06.07.2021
Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара
Минфин РФ завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам: доля доллара сократилась до... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:13
2021-07-06T19:18
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
сша
россия
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минфин РФ завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта - до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота - 20,2%, сообщило министерство."Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 г. конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%", - говорится в сообщении."Указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля 2021 г., а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд. рублей, зачисленными в Фонд 2 июля с.г. в целях его формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавил Минфин.Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.
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петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сша, россия, экономика
Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара
19:13 06.07.2021 (обновлено: 19:18 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минфин РФ завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта - до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота - 20,2%, сообщило министерство.
"Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 г. конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%", - говорится в сообщении.
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"Указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля 2021 г., а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд. рублей, зачисленными в Фонд 2 июля с.г. в целях его формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавил Минфин.
Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)СШАРоссияЭкономика
 
 
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