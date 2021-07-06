https://ria.ru/20210706/fnb-1740161668.html

Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара

Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара - РИА Новости, 06.07.2021

Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара

Минфин РФ завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам: доля доллара сократилась до... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:13

2021-07-06T19:13

2021-07-06T19:18

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

россия

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минфин РФ завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта - до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота - 20,2%, сообщило министерство."Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 г. конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%", - говорится в сообщении."Указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля 2021 г., а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд. рублей, зачисленными в Фонд 2 июля с.г. в целях его формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации", - добавил Минфин.Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

https://ria.ru/20210610/fnb-1736430819.html

сша

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петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сша, россия, экономика