https://ria.ru/20210706/florida-1740023272.html

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 человек - РИА Новости, 06.07.2021

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 человек

Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 28, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T01:50

2021-07-06T01:50

2021-07-06T02:10

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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 28, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Ранее сообщалось о 24 жертвах инцидента.Градоначальница уточнила, что число пропавших без вести составляет 117 человек.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в здании квартир.Поисковые работы продолжаются. Остатки дома снесли на выходных.

https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513787.html

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вашингтон, флорида, майами, сша, в мире