https://ria.ru/20210706/florida-1740023272.html
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 человек
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 человек - РИА Новости, 06.07.2021
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 человек
Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 28, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T01:50
2021-07-06T01:50
2021-07-06T02:10
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Число погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 28, сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.Ранее сообщалось о 24 жертвах инцидента.Градоначальница уточнила, что число пропавших без вести составляет 117 человек.Многоэтажный дом частично обрушился 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в здании квартир.Поисковые работы продолжаются. Остатки дома снесли на выходных.
https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513787.html
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вашингтон, флорида, майами, сша, в мире
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 человек
01:50 06.07.2021 (обновлено: 02:10 06.07.2021)
Число погибших при частичном обрушении дома во Флориде выросло до 28 человек