Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/finansirovanie-1740094418.html
Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ
Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ - РИА Новости, 06.07.2021
Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ
Соглашение с Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех) об организации финансирования... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:05
2021-07-06T14:05
новикомбанк
ростех
екатеринбург
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579057708_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f713e514d1b73b5f57291b59c026e2be.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Соглашение с Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех) об организации финансирования экспортных контрактов, подписал Новикомбанк в рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки "Иннопром-2021", сообщает пресс-служба банка. Соглашение с УОМЗ – одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику, заключено с использованием инструментов господдержки промэкспортеров 2.0. Сумма финансирования составит 3 миллиарда рублей. Новикомбанк традиционно принимает активное участие Иннопроме -2021". "Новикомбанк активно предоставляет финансирование ключевым предприятиям, подтверждая свой статус опорного банка российской промышленности. Мы предлагаем самые эффективные инструменты кредитования, интегрируя все доступные меры господдержки и привлекая средства институтов развития. Наше сотрудничество начинается уже на уровне инвестиционной идеи, это позволяет оптимальным образом структурировать формат финансирования и минимизировать для наших партнеров стоимость привлеченных средств", – сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов, комментируя подписание соглашения.
https://ria.ru/20210603/finansirovanie-1735458470.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579057708_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f7dee8656bee9deac4efeaa9daf04495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новикомбанк, ростех, екатеринбург, технологии, новости компаний - экономика

Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ

14:05 06.07.2021
 
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд "Новикомбанка"
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Соглашение с Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех) об организации финансирования экспортных контрактов, подписал Новикомбанк в рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки "Иннопром-2021", сообщает пресс-служба банка.
Соглашение с УОМЗ – одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику, заключено с использованием инструментов господдержки промэкспортеров 2.0. Сумма финансирования составит 3 миллиарда рублей.
Новикомбанк традиционно принимает активное участие Иннопроме -2021".
"Новикомбанк активно предоставляет финансирование ключевым предприятиям, подтверждая свой статус опорного банка российской промышленности. Мы предлагаем самые эффективные инструменты кредитования, интегрируя все доступные меры господдержки и привлекая средства институтов развития. Наше сотрудничество начинается уже на уровне инвестиционной идеи, это позволяет оптимальным образом структурировать формат финансирования и минимизировать для наших партнеров стоимость привлеченных средств", – сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов, комментируя подписание соглашения.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 15:56
Новикомбанк привлечет финансирование для производства оборудования 5G
 
НовикомбанкРостехЕкатеринбургТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08На Lada планируют поставить турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
Лента новостейМолния