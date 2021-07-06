https://ria.ru/20210706/finansirovanie-1740094418.html

Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ

Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ - РИА Новости, 06.07.2021

Новикомбанк организует финансирование для экспортных контрактов УОМЗ

Соглашение с Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех) об организации финансирования... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:05

2021-07-06T14:05

2021-07-06T14:05

новикомбанк

ростех

екатеринбург

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Соглашение с Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех) об организации финансирования экспортных контрактов, подписал Новикомбанк в рамках проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки "Иннопром-2021", сообщает пресс-служба банка. Соглашение с УОМЗ – одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику, заключено с использованием инструментов господдержки промэкспортеров 2.0. Сумма финансирования составит 3 миллиарда рублей. Новикомбанк традиционно принимает активное участие Иннопроме -2021". "Новикомбанк активно предоставляет финансирование ключевым предприятиям, подтверждая свой статус опорного банка российской промышленности. Мы предлагаем самые эффективные инструменты кредитования, интегрируя все доступные меры господдержки и привлекая средства институтов развития. Наше сотрудничество начинается уже на уровне инвестиционной идеи, это позволяет оптимальным образом структурировать формат финансирования и минимизировать для наших партнеров стоимость привлеченных средств", – сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов, комментируя подписание соглашения.

https://ria.ru/20210603/finansirovanie-1735458470.html

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новикомбанк, ростех, екатеринбург, технологии, новости компаний - экономика