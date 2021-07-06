https://ria.ru/20210706/ekspress-testy-1740024935.html

Власти Кубы начали делать экспресс-тесты на COVID-19 российским туристам

Власти Кубы начали делать экспресс-тесты на COVID-19 российским туристам - РИА Новости, 06.07.2021

Власти Кубы начали делать экспресс-тесты на COVID-19 российским туристам

Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным коронавирусом, начали экспресс-тестирование, чтобы ускорить... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T03:05

2021-07-06T03:05

2021-07-06T03:05

туризм

коронавирус covid-19

россия

варадеро

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

куба

в мире

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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным коронавирусом, начали экспресс-тестирование, чтобы ускорить разрешение этой ситуации, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ Нана Мгеладзе.Ранее стало известно, что из 149 изолированных человек с одного из рейсов, которые сдали повторный ПЦР-тест, положительный результат подтвердился у 52.Точной информации по числу изолированных граждан России в консульстве нет, российские туристы изолированы вместе со своими спутниками и семьями.По словам дипломата, во вторник запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой ожидаются конкретные решения для разрешения ситуации.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на утро понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжают отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.

https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740022907.html

https://ria.ru/20210705/kuba-1740008503.html

россия

варадеро

куба

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2021

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коронавирус covid-19, россия, варадеро, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), куба, в мире