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Туризм
https://ria.ru/20210706/ekspress-testy-1740024935.html
Власти Кубы начали делать экспресс-тесты на COVID-19 российским туристам
Власти Кубы начали делать экспресс-тесты на COVID-19 российским туристам - РИА Новости, 06.07.2021
Власти Кубы начали делать экспресс-тесты на COVID-19 российским туристам
Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным коронавирусом, начали экспресс-тестирование, чтобы ускорить... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T03:05
2021-07-06T03:05
туризм
коронавирус covid-19
россия
варадеро
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
куба
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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным коронавирусом, начали экспресс-тестирование, чтобы ускорить разрешение этой ситуации, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ Нана Мгеладзе.Ранее стало известно, что из 149 изолированных человек с одного из рейсов, которые сдали повторный ПЦР-тест, положительный результат подтвердился у 52.Точной информации по числу изолированных граждан России в консульстве нет, российские туристы изолированы вместе со своими спутниками и семьями.По словам дипломата, во вторник запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой ожидаются конкретные решения для разрешения ситуации.Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на утро понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжают отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.
https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740022907.html
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коронавирус covid-19, россия, варадеро, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), куба, в мире
Власти Кубы начали делать экспресс-тесты на COVID-19 российским туристам
03:05 06.07.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Власти Кубы начали делать экспресс-тесты на COVID-19 российским туристам

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МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. Кубинские врачи в Варадеро, где на изоляции находятся более 100 российских туристов с выявленным коронавирусом, начали экспресс-тестирование, чтобы ускорить разрешение этой ситуации, сообщила РИА Новости генеральный консул РФ Нана Мгеладзе.
"Для ускорения процесса было принято решение провести всем экспресс-анализ. Завтра обещали выдать подтверждающие документы, результаты пока не известны", - сказала Мгеладзе.
Ранее стало известно, что из 149 изолированных человек с одного из рейсов, которые сдали повторный ПЦР-тест, положительный результат подтвердился у 52.
Точной информации по числу изолированных граждан России в консульстве нет, российские туристы изолированы вместе со своими спутниками и семьями.
Пляж Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
01:44Туризм
Повторные тесты выявили COVID-19 у 52 из 149 российских туристов на Кубе
По словам дипломата, во вторник запланирована видеоконференция между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Кубы, по результатам которой ожидаются конкретные решения для разрешения ситуации.
Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на COVID фиксируются на Кубе в начале июля. По данным Ростуризма на утро понедельника, после осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 106 человек изоляция была снята, и они уже продолжают отдых. Еще 86 туристов ожидали результатов повторного тестирования.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Глава Ростуризма рассказала о ситуации с россиянами на Кубе
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияВарадероФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КубаВ мире
 
 
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