Круглый стол ЭИСИ о стратегиях выдвижения кандидатов в депутаты
8 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода".
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Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- участники Форума молодых политологов России "Дигория".
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Завершаются съезды политических партий, на которых определяются кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва. Выдвижение – ключевой этап избирательной кампании, задающий параметры конкуренции, которая будет острой. На политическую арену выходят не только новые партии. Стабильные политические игроки находят новые лица.
Партии используют различные стратегии в подборе кандидатов федеральной части списка. Одни вносят минимум имен безусловных лидеров. Другие используют все допустимые по закону места, решая свои электоральные и неэлекторальные задачи. Кто-то делает ставку на неравнодушных общественников и новые имена.
С чем связаны различные стратегии выдвижения кандидатов партиями? Какой выигрыш они дают? Как влияют на электоральные позиции?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- участники Форума молодых политологов России "Дигория".
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
Завершаются съезды политических партий, на которых определяются кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва. Выдвижение – ключевой этап избирательной кампании, задающий параметры конкуренции, которая будет острой. На политическую арену выходят не только новые партии. Стабильные политические игроки находят новые лица.
Партии используют различные стратегии в подборе кандидатов федеральной части списка. Одни вносят минимум имен безусловных лидеров. Другие используют все допустимые по закону места, решая свои электоральные и неэлекторальные задачи. Кто-то делает ставку на неравнодушных общественников и новые имена.
С чем связаны различные стратегии выдвижения кандидатов партиями? Какой выигрыш они дают? Как влияют на электоральные позиции?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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