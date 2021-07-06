https://ria.ru/20210706/eisi-1740113919.html

Круглый стол ЭИСИ о стратегиях выдвижения кандидатов в депутаты

Круглый стол ЭИСИ о стратегиях выдвижения кандидатов в депутаты - РИА Новости, 06.07.2021

Круглый стол ЭИСИ о стратегиях выдвижения кандидатов в депутаты

8 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода".

2021-07-06T15:35

2021-07-06T15:35

2021-07-06T15:35

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1740113919.jpg?1625574942

Задать вопросУчастники: - директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА; - руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ; - президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;- участники Форума молодых политологов России "Дигория". Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Завершаются съезды политических партий, на которых определяются кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва. Выдвижение – ключевой этап избирательной кампании, задающий параметры конкуренции, которая будет острой. На политическую арену выходят не только новые партии. Стабильные политические игроки находят новые лица. Партии используют различные стратегии в подборе кандидатов федеральной части списка. Одни вносят минимум имен безусловных лидеров. Другие используют все допустимые по закону места, решая свои электоральные и неэлекторальные задачи. Кто-то делает ставку на неравнодушных общественников и новые имена. С чем связаны различные стратегии выдвижения кандидатов партиями? Какой выигрыш они дают? Как влияют на электоральные позиции?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы