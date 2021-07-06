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Круглый стол ЭИСИ о стратегиях выдвижения кандидатов в депутаты
Круглый стол ЭИСИ о стратегиях выдвижения кандидатов в депутаты - РИА Новости, 06.07.2021
Круглый стол ЭИСИ о стратегиях выдвижения кандидатов в депутаты
8 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода".
2021-07-06T15:35
2021-07-06T15:35
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Задать вопросУчастники: - директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;- директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА; - руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ; - президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;- участники Форума молодых политологов России "Дигория". Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Завершаются съезды политических партий, на которых определяются кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва. Выдвижение – ключевой этап избирательной кампании, задающий параметры конкуренции, которая будет острой. На политическую арену выходят не только новые партии. Стабильные политические игроки находят новые лица. Партии используют различные стратегии в подборе кандидатов федеральной части списка. Одни вносят минимум имен безусловных лидеров. Другие используют все допустимые по закону места, решая свои электоральные и неэлекторальные задачи. Кто-то делает ставку на неравнодушных общественников и новые имена. С чем связаны различные стратегии выдвижения кандидатов партиями? Какой выигрыш они дают? Как влияют на электоральные позиции?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ о стратегиях выдвижения кандидатов в депутаты

15:35 06.07.2021
 
Читать ria.ru в
8 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода".
Задать вопрос

Участники:
- директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел ДАНИЛИН;
- директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;
- руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ;
- президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей КУРТОВ;
- участники Форума молодых политологов России "Дигория".

Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.

Завершаются съезды политических партий, на которых определяются кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва. Выдвижение – ключевой этап избирательной кампании, задающий параметры конкуренции, которая будет острой. На политическую арену выходят не только новые партии. Стабильные политические игроки находят новые лица.
Партии используют различные стратегии в подборе кандидатов федеральной части списка. Одни вносят минимум имен безусловных лидеров. Другие используют все допустимые по закону места, решая свои электоральные и неэлекторальные задачи. Кто-то делает ставку на неравнодушных общественников и новые имена.
С чем связаны различные стратегии выдвижения кандидатов партиями? Какой выигрыш они дают? Как влияют на электоральные позиции?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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