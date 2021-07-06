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Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ - РИА Новости, 06.07.2021
Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ
Рособрнадзор не планирует отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в порядок экзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:37
2021-07-06T16:53
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в порядок экзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он отметил, что в ведомстве готовы обсуждать конструктивные предложения, критику."Но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ... Это предложение ни о чем, легче название поменять. Формат экзамена за последние восемь лет так сильно изменился, что он точно уж не похож на экзамены, которые проходили в начале 2000-х", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной итогам кампании Единого государственного экзамена в 2021 году.Он добавил, что вопрос о сохранении возможности сдавать ЕГЭ только для поступления в вузы является спорным."Здесь вопрос неоднозначный: должны ли мы дать это право такой категории ребят и оставить этот формат или все-таки это приведет к ухудшению их мотивации и знаний в 10-11 классе", - сказал он на пресс-конференции.Чтобы единый государственный экзамен стал обязательным только для поступающих в вузы, необходимы изменения в законодательство и поддержка экспертного сообщества, подчеркнул глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Чтобы эта инициатива была одобрена и мы как структура могли внести это изменение в порядок, в первую очередь нужны изменения в законодательстве... Если все участники, от которых зависит это мнение, придут к общему мнению, что так должно быть, я вам даю слово, что Рособрнадзор точно сопротивляться не будет", - сказал он.Музаев заявил, что запроса на введение нового языка в Единый государственный экзамен по иностранным языкам не поступало."Пока запроса к нам не было", - заявил он.Глава ведомства пояснил, что для введения нового языка необходим запрос со стороны, в том числе вузов, которые будут принимать выпускников с этими экзаменами.В то же время Музаев отметил, что Рособрнадзор готов вносить изменения, отвечающие новым вызовам.
https://ria.ru/20210706/ege-1740117322.html
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
Рособрнадзор не планирует отменять ЕГЭ
15:37 06.07.2021 (обновлено: 16:53 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкШкольник перед началом единого государственного экзамена по информатике
Школьник перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Рособрнадзор не планирует отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в порядок экзамена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует отмену ЕГЭ, но готов вносить изменения в порядок экзамена, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Он отметил, что в ведомстве готовы обсуждать конструктивные предложения, критику.
"Но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ... Это предложение ни о чем, легче название поменять. Формат экзамена за последние восемь лет так сильно изменился, что он точно уж не похож на экзамены, которые проходили в начале 2000-х", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной итогам кампании Единого государственного экзамена в 2021 году.
Он добавил, что вопрос о сохранении возможности сдавать ЕГЭ только для поступления в вузы является спорным.
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"Здесь вопрос неоднозначный: должны ли мы дать это право такой категории ребят и оставить этот формат или все-таки это приведет к ухудшению их мотивации и знаний в 10-11 классе", - сказал он на пресс-конференции.
Чтобы единый государственный экзамен стал обязательным только для поступающих в вузы, необходимы изменения в законодательство и поддержка экспертного сообщества, подчеркнул глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Чтобы эта инициатива была одобрена и мы как структура могли внести это изменение в порядок, в первую очередь нужны изменения в законодательстве... Если все участники, от которых зависит это мнение, придут к общему мнению, что так должно быть, я вам даю слово, что Рособрнадзор точно сопротивляться не будет", - сказал он.
Музаев заявил, что запроса на введение нового языка в Единый государственный экзамен по иностранным языкам не поступало.
"Пока запроса к нам не было", - заявил он.
Глава ведомства пояснил, что для введения нового языка необходим запрос со стороны, в том числе вузов, которые будут принимать выпускников с этими экзаменами.
В то же время Музаев отметил, что Рособрнадзор готов вносить изменения, отвечающие новым вызовам.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
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