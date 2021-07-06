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С ЕГЭ-2021 удалили почти 940 человек
С ЕГЭ-2021 удалили почти 940 человек - РИА Новости, 06.07.2021
С ЕГЭ-2021 удалили почти 940 человек
Почти 940 человек были удалены с ЕГЭ в 2021 году, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:30
2021-07-06T15:30
2021-07-06T15:47
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единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Почти 940 человек были удалены с ЕГЭ в 2021 году, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции."Удалено с экзаменов за нарушения 939 человек", - говорится на сайте.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
С ЕГЭ-2021 удалили почти 940 человек
15:30 06.07.2021 (обновлено: 15:47 06.07.2021)
Рособрнадзор рассказал, с ЕГЭ-2021 за всю кампанию за нарушения удалили почти 940 человек