https://ria.ru/20210706/ege-1740113017.html

С ЕГЭ-2021 удалили почти 940 человек

С ЕГЭ-2021 удалили почти 940 человек - РИА Новости, 06.07.2021

С ЕГЭ-2021 удалили почти 940 человек

Почти 940 человек были удалены с ЕГЭ в 2021 году, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:30

2021-07-06T15:30

2021-07-06T15:47

социальный навигатор

сн_образование

россия

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Почти 940 человек были удалены с ЕГЭ в 2021 году, следует из презентации главы Рособрнадзора Анзора Музаева, представленной на пресс-конференции."Удалено с экзаменов за нарушения 939 человек", - говорится на сайте.

https://sn.ria.ru/20210615/ege-1737068217.html

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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)