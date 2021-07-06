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Подмосковные школьники сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому на сто баллов

Подмосковные школьники сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому на сто баллов - РИА Новости, 06.07.2021

Подмосковные школьники сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому на сто баллов

Школьники из Московской области впервые набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене по немецкому и китайскому языкам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:34

2021-07-06T13:34

2021-07-06T14:05

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

мгимо

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школьники из Московской области впервые набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене по немецкому и китайскому языкам, сообщает пресс-служба регионального министерства образования."Впервые в Московской области школьники получили высший балл ЕГЭ по китайскому и немецкому языкам. Выпускница лицея МГИМО Екатерина Козлова набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, а Екатерина Бахметьева из Дмитровской гимназии "Логос" - по немецкому", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области и министра социального развития региона Ирины Каклюгиной.Она добавила, что на ЕГЭ по английскому языку выпускники также показали высокие результаты."В этом году у нас 12 стобалльников по английскому, а годом ранее было всего три. Это хороший показатель. Результаты основного периода ЕГЭ мы подведем в ближайшее время", - добавила Каклюгина.Ранее сообщалось, что в этом году уже более 600 человек в регионе сдали ЕГЭ на 100 баллов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/ege-1739415718.html

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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), мгимо, московская область (подмосковье), общество