Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/ege-1740088162.html
Подмосковные школьники сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому на сто баллов
Подмосковные школьники сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому на сто баллов - РИА Новости, 06.07.2021
Подмосковные школьники сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому на сто баллов
Школьники из Московской области впервые набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене по немецкому и китайскому языкам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:34
2021-07-06T14:05
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
мгимо
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_59b1708a37127e7dda23aaf42779ec28.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школьники из Московской области впервые набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене по немецкому и китайскому языкам, сообщает пресс-служба регионального министерства образования."Впервые в Московской области школьники получили высший балл ЕГЭ по китайскому и немецкому языкам. Выпускница лицея МГИМО Екатерина Козлова набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, а Екатерина Бахметьева из Дмитровской гимназии "Логос" - по немецкому", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области и министра социального развития региона Ирины Каклюгиной.Она добавила, что на ЕГЭ по английскому языку выпускники также показали высокие результаты."В этом году у нас 12 стобалльников по английскому, а годом ранее было всего три. Это хороший показатель. Результаты основного периода ЕГЭ мы подведем в ближайшее время", - добавила Каклюгина.Ранее сообщалось, что в этом году уже более 600 человек в регионе сдали ЕГЭ на 100 баллов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/ege-1739415718.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9fd9e046a532f59eb69f2a18d1acfb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), мгимо, московская область (подмосковье), общество
Подмосковные школьники сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому на сто баллов
13:34 06.07.2021 (обновлено: 14:05 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев

Подмосковные школьники впервые набрали сто баллов на ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Школьники из Московской области впервые набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене по немецкому и китайскому языкам, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
"Впервые в Московской области школьники получили высший балл ЕГЭ по китайскому и немецкому языкам. Выпускница лицея МГИМО Екатерина Козлова набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, а Екатерина Бахметьева из Дмитровской гимназии "Логос" - по немецкому", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области и министра социального развития региона Ирины Каклюгиной.
Она добавила, что на ЕГЭ по английскому языку выпускники также показали высокие результаты.
"В этом году у нас 12 стобалльников по английскому, а годом ранее было всего три. Это хороший показатель. Результаты основного периода ЕГЭ мы подведем в ближайшее время", - добавила Каклюгина.
Ранее сообщалось, что в этом году уже более 600 человек в регионе сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Единый государственный экзамен в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 14:40В России
Стобалльникам ЕГЭ и их педагогам в Дагестане выплатят деньги
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)МГИМОМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Ан-26 перед крушением на Камчатке не подавал аварийных сигналов
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
06:09Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану
Лента новостейМолния