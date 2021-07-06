Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/dvizhenie-1740028531.html
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили - РИА Новости, 06.07.2021
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили, говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T06:36
2021-07-06T07:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
сочи
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152595/15/1525951528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32a449329a28517618c496edc7d0566e.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили, говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что после схода селя движение по трассе перекрыли в обоих направлениях в районе села Кроянское.Как уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье", перерыв в движении составил более пяти часов. Протяженность участка дороги, затронутого селем, составила 40 метров.При ликвидации последствий разгула стихии спасатели убрали с проезжей части более 1,5 тысячи кубических метров селевых масс."Перерыв в движении составил 5 часов 10 минут", — уточнили в ведомстве.Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20210705/sel-1740009827.html
туапсинский район
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152595/15/1525951528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dfa22dc62114a34c722fdb363f7813e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, сочи, краснодарский край, происшествия
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:36 06.07.2021 (обновлено: 07:33 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147).
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи (А-147). - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили, говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что после схода селя движение по трассе перекрыли в обоих направлениях в районе села Кроянское.

"Движение по федеральной автодороге А-147 "Джубга-Сочи" возобновлено, на период остановки движения водители и пассажиры транспортных средств были обеспечены водой, за медицинской помощью обращений не поступало", — подчеркивается в публикации.

Как уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье", перерыв в движении составил более пяти часов. Протяженность участка дороги, затронутого селем, составила 40 метров.
При ликвидации последствий разгула стихии спасатели убрали с проезжей части более 1,5 тысячи кубических метров селевых масс.
"Перерыв в движении составил 5 часов 10 минут", — уточнили в ведомстве.
Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.
Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.
Перекрытая селем дорога Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
Вчера, 20:52
На трассе под Туапсе сошел сель
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Туапсинский районСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
Лента новостейМолния