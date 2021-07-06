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Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили - РИА Новости, 06.07.2021
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили, говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T06:36
2021-07-06T06:36
2021-07-06T07:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
сочи
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происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили, говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что после схода селя движение по трассе перекрыли в обоих направлениях в районе села Кроянское.Как уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье", перерыв в движении составил более пяти часов. Протяженность участка дороги, затронутого селем, составила 40 метров.При ликвидации последствий разгула стихии спасатели убрали с проезжей части более 1,5 тысячи кубических метров селевых масс."Перерыв в движении составил 5 часов 10 минут", — уточнили в ведомстве.Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, сочи, краснодарский край, происшествия
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:36 06.07.2021 (обновлено: 07:33 06.07.2021)
Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили, говорится на сайте
ГУ МЧС
по Краснодарскому краю
.
Ранее сообщалось, что после схода селя движение по трассе перекрыли в обоих направлениях в районе села Кроянское.
"Движение по федеральной автодороге А-147 "Джубга-Сочи" возобновлено, на период остановки движения водители и пассажиры транспортных средств были обеспечены водой, за медицинской помощью обращений не поступало", — подчеркивается в публикации.
Как уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье", перерыв в движении составил более пяти часов. Протяженность участка дороги, затронутого селем, составила 40 метров.
При ликвидации последствий разгула стихии спасатели убрали с проезжей части более 1,5 тысячи кубических метров селевых масс.
"Перерыв в движении составил 5 часов 10 минут", — уточнили в ведомстве.
Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.
Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района
. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС
.