https://ria.ru/20210706/dvizhenie-1740028531.html

Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили

Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили - РИА Новости, 06.07.2021

Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили

Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили, говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T06:36

2021-07-06T06:36

2021-07-06T07:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсинский район

сочи

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152595/15/1525951528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32a449329a28517618c496edc7d0566e.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга — Сочи" возобновили, говорится на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Ранее сообщалось, что после схода селя движение по трассе перекрыли в обоих направлениях в районе села Кроянское.Как уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье", перерыв в движении составил более пяти часов. Протяженность участка дороги, затронутого селем, составила 40 метров.При ликвидации последствий разгула стихии спасатели убрали с проезжей части более 1,5 тысячи кубических метров селевых масс."Перерыв в движении составил 5 часов 10 минут", — уточнили в ведомстве.Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20210705/sel-1740009827.html

туапсинский район

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район, сочи, краснодарский край, происшествия