https://ria.ru/20210706/dtp-1740180701.html

В Ростовской области в ДТП погиб ребенок

В Ростовской области в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 06.07.2021

В Ростовской области в ДТП погиб ребенок

Четырехлетний ребенок погиб, еще три человека пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в дерево возле трассы в Веселовском районе Ростовской... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T22:58

2021-07-06T22:58

2021-07-06T22:58

россия

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб, еще три человека пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в дерево возле трассы в Веселовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.ДТП произошло во вторник вечером на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Веселый – Верхнесоленый – Ажинов.По предварительным данным, водитель Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево."В результате ДТП на месте происшествия скончался четырехлетний пассажир автомобиля. Травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребенок и женщина", - сказал он.По факту происшествия проводится проверка.

https://ria.ru/20210703/dtp-1739718614.html

россия

ростовская область

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2021

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россия, ростовская область, происшествия