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В Ростовской области в ДТП погиб ребенок
В Ростовской области в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 06.07.2021
В Ростовской области в ДТП погиб ребенок
Четырехлетний ребенок погиб, еще три человека пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в дерево возле трассы в Веселовском районе Ростовской... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:58
2021-07-06T22:58
россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб, еще три человека пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в дерево возле трассы в Веселовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.ДТП произошло во вторник вечером на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Веселый – Верхнесоленый – Ажинов.По предварительным данным, водитель Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево."В результате ДТП на месте происшествия скончался четырехлетний пассажир автомобиля. Травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребенок и женщина", - сказал он.По факту происшествия проводится проверка.
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россия, ростовская область, происшествия
В Ростовской области в ДТП погиб ребенок
22:58 06.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ребенок погиб, еще три человека пострадали в ДТП в Ростовской области

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Четырехлетний ребенок погиб, еще три человека пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в дерево возле трассы в Веселовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
ДТП произошло во вторник вечером на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Веселый – Верхнесоленый – Ажинов.
По предварительным данным, водитель Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
"В результате ДТП на месте происшествия скончался четырехлетний пассажир автомобиля. Травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребенок и женщина", - сказал он.
По факту происшествия проводится проверка.
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