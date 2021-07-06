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Умер режиссер "Смертельного оружия" Ричард Доннер

Умер режиссер "Смертельного оружия" Ричард Доннер - РИА Новости, 06.07.2021

Умер режиссер "Смертельного оружия" Ричард Доннер

Американский кинорежиссер Ричард Доннер, снявший "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером, скончался в возрасте 91 года, сообщает издание Variety. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T00:48

2021-07-06T00:48

2021-07-06T00:48

ричард доннер

вашингтон

мел гибсон

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Американский кинорежиссер Ричард Доннер, снявший "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером, скончался в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.Смерть Доннера подтвердила изданию его продюсерская компания Donners' Company, причины не разглашаются.Как отмечает газета, Доннер начал карьеру в киноиндустрии в 50-х годах, однако широкая известность пришла к нему благодаря фильму ужасов "Омен" в 1976 году. Доннер также снял первый фильм о супергерое "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли. В качестве продюсера Доннер участвовал в создании фильмов "Люди Икс" и "Люди Икс: Начало. Росомаха". За всю свою карьеру Доннер успел поработать над несколькими десятками кинолент.

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Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов Умер режиссер Владимир Меньшов. Создатель киношедевров «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» проходил лечение от коронавируса. Меньшов родился в Баку, окончил школу-студию МХАТ и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В большом кино как актер заявил о себе в 1972 году в драме Алексея Сахарова «Человек на своем месте». Его режиссерский дебют – фильм «Розыгрыш» 1976 года. Получившую «Оскар» картину «Москва слезам не верит» на родине посмотрели более 80 миллионов человек. Прощание с режиссером пройдет 8 июля, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище. 2021-07-06T00:48 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ричард доннер, вашингтон, мел гибсон, сша, в мире