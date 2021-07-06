https://ria.ru/20210706/dollar-1740137879.html

Доллар поднялся выше 74 рублей

Доллар поднялся выше 74 рублей - РИА Новости, 06.07.2021

Доллар поднялся выше 74 рублей

Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:27

2021-07-06T17:27

2021-07-06T17:35

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 68 копеек до 74,14 рубля, курс евро - на 53 копейки до уровня 87,69 рубля, следует из данных Московской биржи.Сорт Brent падает в цене на 2,1%, до 75,5 доллара за баррель, хотя во вторник обновил максимум с октября 2018 года, подскочив до 77,83 доллара.

https://ria.ru/20210703/kurs-1739702671.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, динамика курсов валют, экономика