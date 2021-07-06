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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210706/dollar-1740137879.html
Доллар поднялся выше 74 рублей
Доллар поднялся выше 74 рублей - РИА Новости, 06.07.2021
Доллар поднялся выше 74 рублей
Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:27
2021-07-06T17:35
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 68 копеек до 74,14 рубля, курс евро - на 53 копейки до уровня 87,69 рубля, следует из данных Московской биржи.Сорт Brent падает в цене на 2,1%, до 75,5 доллара за баррель, хотя во вторник обновил максимум с октября 2018 года, подскочив до 77,83 доллара.
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московская биржа, динамика курсов валют, экономика
Доллар поднялся выше 74 рублей
17:27 06.07.2021 (обновлено: 17:35 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Курс доллара вырос выше 74 рублей впервые с 17 мая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 68 копеек до 74,14 рубля, курс евро - на 53 копейки до уровня 87,69 рубля, следует из данных Московской биржи.
Сорт Brent падает в цене на 2,1%, до 75,5 доллара за баррель, хотя во вторник обновил максимум с октября 2018 года, подскочив до 77,83 доллара.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаДинамика курсов валютЭкономика
 
 
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