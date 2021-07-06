https://ria.ru/20210706/dobrovinskiy-1740068074.html

Мосгорсуд признал законным лишение Добровинского статуса адвоката

Мосгорсуд признал законным лишение Добровинского статуса адвоката - РИА Новости, 06.07.2021

Мосгорсуд признал законным лишение Добровинского статуса адвоката

Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции по иску юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после процесса над... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:57

2021-07-06T11:57

2021-07-06T11:57

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

адвокатская палата г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции по иску юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после процесса над актером Михаилом Ефремовым прекратил его адвокатский статус, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Семёнова."Постановление районного суда оставлено без изменений", - сказала она.В ноябре прошлого года Адвокатская палата Москвы лишила Добровинского на два года статуса адвоката. Он обжаловал это решение в Хамовническом суде Москвы, который признал законным действия палаты. По словам Добровинского, в решении речь шла о нарушении профессиональной этики: квалификационный совет Адвокатской палаты Москвы посчитал его высказывания об отказе защищать Ефремова разглашением адвокатской тайны.Как пояснили РИА Новости палате, его действия были признаны умышленным нарушением требований пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката ("Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре")".Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова. Его соперника по этому громкому процессу Эльмана Пашаева тоже лишили адвокатского статуса из-за дисциплинарных проступков - сроком на год.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/dobrovinskiy-1590374906.html

https://ria.ru/20210423/lzhesvideteli-1729687369.html

москва

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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, адвокатская палата г. москвы, москва, происшествия