Мосгорсуд признал законным лишение Добровинского статуса адвоката
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Мосгорсуд признал законным лишение Александра Добровинского статуса адвоката
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции по иску юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, совет которой после процесса над актером Михаилом Ефремовым прекратил его адвокатский статус, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Семёнова.
"Постановление районного суда оставлено без изменений", - сказала она.
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В ноябре прошлого года Адвокатская палата Москвы лишила Добровинского на два года статуса адвоката. Он обжаловал это решение в Хамовническом суде Москвы, который признал законным действия палаты. По словам Добровинского, в решении речь шла о нарушении профессиональной этики: квалификационный совет Адвокатской палаты Москвы посчитал его высказывания об отказе защищать Ефремова разглашением адвокатской тайны.
Как пояснили РИА Новости палате, его действия были признаны умышленным нарушением требований пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката ("Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре")".
Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова. Его соперника по этому громкому процессу Эльмана Пашаева тоже лишили адвокатского статуса из-за дисциплинарных проступков - сроком на год.