https://ria.ru/20210706/deti-1740174341.html

В Москве от коронавируса привили одиннадцать детей

В Москве от коронавируса привили одиннадцать детей - РИА Новости, 06.07.2021

В Москве от коронавируса привили одиннадцать детей

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, все они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов в эфире... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T21:12

2021-07-06T21:12

2021-07-06T23:29

исмаил османов

анастасия ракова

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, все они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов в эфире телеканала "Россия-24".Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что а Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З.А. Башляевой. Для участия в исследовании отобрано 100 детей."Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек", - сообщил Османов.По его словам, все дети, участвующие в исследовании вакцины, проходили тщательный отбор, который проходил в течение нескольких месяцев. Врачи изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья."Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку", - отметил врач.

https://ria.ru/20210705/vaktsina-1739993756.html

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