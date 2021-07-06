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В Москве от коронавируса привили одиннадцать детей
В Москве от коронавируса привили одиннадцать детей - РИА Новости, 06.07.2021
В Москве от коронавируса привили одиннадцать детей
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, все они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов в эфире... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:12
2021-07-06T23:29
исмаил османов
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, все они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов в эфире телеканала "Россия-24".Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что а Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З.А. Башляевой. Для участия в исследовании отобрано 100 детей."Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек", - сообщил Османов.По его словам, все дети, участвующие в исследовании вакцины, проходили тщательный отбор, который проходил в течение нескольких месяцев. Врачи изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья."Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку", - отметил врач.
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В Москве от коронавируса привили одиннадцать детей
21:12 06.07.2021 (обновлено: 23:29 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Москве первый компонент вакцины от COVID-19 получили 11 детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей в Москве, все они чувствуют себя хорошо, сообщил главный педиатр Москвы Исмаил Османов в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что а Москве стартовало клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З.А. Башляевой. Для участия в исследовании отобрано 100 детей.
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"Сейчас на данный момент у нас привиты 11 человек", - сообщил Османов.
По его словам, все дети, участвующие в исследовании вакцины, проходили тщательный отбор, который проходил в течение нескольких месяцев. Врачи изучали медицинскую карту, чтобы у ребенка не было никаких противопоказаний и отклонений по состоянию здоровья.
"Вчера пришли уже на вакцинацию, тоже мы провели ряд исследований и сегодня они получили первую дозу вакцины... Все себя чувствуют хорошо. Никаких осложнений, ни местных, ни тем более общих реакций нет, которые кстати, могут быть на любую прививку", - отметил врач.
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