https://ria.ru/20210706/dalay-1740042227.html

Далай-лама обратился с призывом ко всем жителям Земли

Далай-лама обратился с призывом ко всем жителям Земли - РИА Новости, 06.07.2021

Далай-лама обратился с призывом ко всем жителям Земли

Далай-лама XIV по случаю своего 86-летия обратился к друзьям, призвав всех к ненасилию и состраданию и пообещав лично придерживаться этих принципов, служить... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:20

2021-07-06T10:20

2021-07-06T11:59

религия и мировоззрение

гималаи

химачал-прадеш

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

тибет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/61/1556326158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95fa6b32e390cb4c5a85bf7f9f2f03d7.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV по случаю своего 86-летия обратился к друзьям, призвав всех к ненасилию и состраданию и пообещав лично придерживаться этих принципов, служить человечеству и заботиться об экологии до смерти."Я хотел бы от всей души поблагодарить всех своих друзей, которые относятся ко мне с любовью, уважением и доверием… Могу заверить вас, что полон решимости до конца своих дней служить человечеству и способствовать сохранению климатических условий", - сказано в обращении далай-ламы, текст которого поступил в РИА Новости.По его словам, с тех пор, как он стал беженцем и поселился в Индии, он пользовался "предоставленной Индией свободой и межконфессиональным согласием" и высоко ценит "распространенную в Индии идею секуляризма". "Когда без опоры на религию мы остаемся честными, руководствуемся каруной (состраданием – ред.) и ахимсой (ненасилием – ред.)", - пояснил духовный лидер."Дорогие мои друзья! В свой день рождения преподношу вам такой подарок. Пожалуйста, помните о нем. Сам я до своей смерти буду хранить верность ненасилию и состраданию. В этом мое подношение моим друзьям. Я надеюсь, что и мои друзья также будут придерживаться ненасилия и сострадания… Таков мой отчет перед вами о моей жизни. И еще. Все люди, наши братья и сестры, должны помнить об этих двух ценностях – ненасилии и сострадании до самой смерти", - подчеркнул далай-лама.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.

https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html

https://ria.ru/20210422/dalay-lama-1729442550.html

гималаи

химачал-прадеш

тибет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гималаи, химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет