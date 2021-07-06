Далай-лама обратился с призывом ко всем жителям Земли
10:20 06.07.2021 (обновлено: 11:59 06.07.2021)
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV по случаю своего 86-летия обратился к друзьям, призвав всех к ненасилию и состраданию и пообещав лично придерживаться этих принципов, служить человечеству и заботиться об экологии до смерти.
"Я хотел бы от всей души поблагодарить всех своих друзей, которые относятся ко мне с любовью, уважением и доверием… Могу заверить вас, что полон решимости до конца своих дней служить человечеству и способствовать сохранению климатических условий", - сказано в обращении далай-ламы, текст которого поступил в РИА Новости.
По его словам, с тех пор, как он стал беженцем и поселился в Индии, он пользовался "предоставленной Индией свободой и межконфессиональным согласием" и высоко ценит "распространенную в Индии идею секуляризма". "Когда без опоры на религию мы остаемся честными, руководствуемся каруной (состраданием – ред.) и ахимсой (ненасилием – ред.)", - пояснил духовный лидер.
"Дорогие мои друзья! В свой день рождения преподношу вам такой подарок. Пожалуйста, помните о нем. Сам я до своей смерти буду хранить верность ненасилию и состраданию. В этом мое подношение моим друзьям. Я надеюсь, что и мои друзья также будут придерживаться ненасилия и сострадания… Таков мой отчет перед вами о моей жизни. И еще. Все люди, наши братья и сестры, должны помнить об этих двух ценностях – ненасилии и сострадании до самой смерти", - подчеркнул далай-лама.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.
Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.