https://ria.ru/20210706/dalay-1739994803.html

"Путину нужно задуматься". Какое будущее далай-лама предсказал России

"Путину нужно задуматься". Какое будущее далай-лама предсказал России - РИА Новости, 06.07.2021

"Путину нужно задуматься". Какое будущее далай-лама предсказал России

Один из главных властителей дум планеты, духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV отмечает 86-й день рождения. Религиозные люди ждут от него учений о... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:00

2021-07-06T08:00

2021-07-06T09:47

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

россия

латинская америка

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

владимир путин

африка

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Один из главных властителей дум планеты, духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV отмечает 86-й день рождения. Религиозные люди ждут от него учений о душе и вере, а светские — намеков на судьбу планеты и ее обитателей. РИА Новости публикует самые яркие цитаты о перспективах России и мира. О пандемии:Пандемия коронавируса в целом — результат плохой кармы, которую мы накопили в предыдущих жизнях. Это совершенно очевидно, и в Абхидхарме (буддийском учении о мироустройстве. — Прим. ред.) говорится о том, что будет кальпа (длительный временной период. — Прим. ред.) оружия, кальпа болезней и кальпа голода. Кальпа оружия — это то, что происходило в предыдущие годы — Первая мировая война, Вторая мировая, — и сейчас оружие все еще применяют, и оно приносит много бед. Следующая кальпа, голода, — это когда люди встречаются с финансовыми трудностями. А пандемия коронавируса, думаю, начало кальпы болезней. Об искусственном интеллекте:Некоторые ученые говорили, что современные технологии способны создать искусственный интеллект, новое живое существо, новое сознание. Сомневаюсь. Считаю, что технологии не могут тягаться с человеческим умом. Потому что ум и сознание сложнее современных технологий, в конечном итоге технологии зависят от сознания, они в руках человека… Полагать, что технологии могут решить все на свете проблемы или что их может решить тренировка сознания, — это крайние точки зрения.О главной проблеме современного образования:Дело в том, что современное образование носит слишком явную материалистическую направленность. Люди, прошедшие через такую систему обучения, строят жизнь вокруг материальных ценностей, создают материалистическую культуру. В силу этого, сталкиваясь с трудностями в собственной внутренней жизни, с эмоциональными сложностями, они не знают, как быть.Так что проблема в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать и гигиену ума, чувств.О взаимоотношениях России и США:Россия нуждается в западном мире и в Америке, ей нужны их технологии, а Западу нужна Россия, поскольку она обладает огромными природными богатствами. Будущее России зависит от западного мира, а его будущее тесно связано с судьбой восточного мира, в том числе и России. Всему человечеству крайне необходимо, чтобы страны Востока и Запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение — она играет очень важную роль моста между Востоком и Западом. Также южный мир (Африка, Латинская Америка) испытывает большие проблемы, его судьба зависит от северного мира, а будущее северного мира зависит от южного.Если мы хотим построить счастливую жизнь на земле, то различия по национальному, религиозному и прочим признакам должны отойти на второй план. В XXI веке мы обязаны осознать, что все семь миллиардов человек на планете — одна большая семья… И в этом отношении Российская Федерация — великая страна, у вас огромный потенциал, чтобы построить счастливый мир.О будущем России:Россия — великая нация с большим потенциалом: новые идеи, уважение друг к другу, радость быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У нее есть все, чтобы стать ведущей нацией мира.О Владимире Путине:Россия — это великая страна, обладающая мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо (эти слова Далай-лама сказал в интервью РИА Новости в мае 2019-го. — Прим. ред.). А вот коллега Путина, президент Трамп… (делает жест рукой, свидетельствующий о его безнадежности.) Как и Путин, он руководит огромной страной, несет большой груз ответственности. Лидер такого государства должен видеть картину в целом. И думать о том, что будет полезно для страны в долгосрочной перспективе. Это очень важно. Он не должен размышлять только о получении краткосрочных результатов. Конечно, у меня нет права критиковать деятельность президента Трампа. Но вы подумайте: он продал миллиарды единиц оружия Саудовской Аравии. На мой взгляд, это неправильно. Он также вышел из Парижского соглашения по климату. Это весьма прискорбно.Сегодня мир в критическом положении. И Путину нужно очень тщательно обдумывать действия, принимать во внимание картину в целом и понимать, что принесет пользу в долгосрочной перспективе.Об угрозе для всех жителей Земли:Нам всем необходимо осознать, что сегодня мир принадлежит семи миллиардам человек, каждая страна принадлежит своему народу, а не горстке лидеров. Поэтому я считаю, что само понятие войны устарело. Не так давно французский президент, выступая перед американским конгрессом, отметил, что у нас есть только одна планета. Так что — нравится нам это или нет, но мы должны жить бок о бок друг с другом.Для таких проблем, как глобальное потепление, не существует государственных границ, они затрагивают людей всех вероисповеданий. Будущее — одно для всех семи миллиардов человек. Год за годом, десятилетие за десятилетием температура окружающей среды будет расти. Уже сегодня мы испытываем недостаток питьевой воды. Во второй половине этого века и в следующем вопросы климата выйдут на первый план.Перед лицом таких серьезных угроз для человечества в целом можем ли мы позволить себе уделять внимание незначительным различиям между нами? Можем ли убивать друг друга из-за мелких разногласий? Я считаю, такой подход безнадежно устарел и не отвечает действительности.О Третьей мировой войне: В Риме на Всемирном саммите лауреатов Нобелевской премии мира мы обсуждали глобальные проблемы, в том числе и опасность развязывания ядерной войны. Один из участников дискуссии говорил о том, какой разрушительный ядерный потенциал накопило человечество, сколько у нас ядерных боеголовок, многие из которых в сотни раз превосходят по мощности атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму. При использовании даже небольшой части этого потенциала пострадает весь мир. Это принесет не только смерти и разрушения в сам момент удара, но и повлечет наступление ядерной зимы, новый ледниковый период. Слушая доклад, присутствующие испытали настоящий ужас.Перед началом Второй мировой войны многие ученые приложили огромные усилия для создания такого типа вооружения. Но в последнее время люди все больше говорят о том, как сократить ядерный арсенал. Многие считают, что его следует полностью уничтожить, избавить нашу планету от атомной угрозы. Не думаю, что существует реальная опасность Третьей мировой войны. Едва ли кто-то осмелится применить ядерное оружие. Разве что найдется сумасшедший с допуском к красной кнопке.

https://ria.ru/20190530/1555050954.html

россия

латинская америка

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, латинская америка, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), владимир путин, африка, в мире