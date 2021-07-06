https://ria.ru/20210706/covid-1740145166.html
Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях
Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях - РИА Новости, 06.07.2021
Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях
Более 2 тысяч компаний в Подмосковье отчитались о том, что 60% их сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса или имеют антитела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:54
2021-07-06T17:54
2021-07-06T17:54
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740051585_0:86:2960:1751_1920x0_80_0_0_6364a522013c9413b876b0e08897caae.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч компаний в Подмосковье отчитались о том, что 60% их сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса или имеют антитела, сообщили РИА Новости в пресс-службе мингосуправления региона.Ранее в Московской области заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих антитела, сервис заработал с 1 июля."Более 2 тысяч компаний, если быть точным - это 2037", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве работодателей, подавших сведения.Как пояснили в пресс-службе, онлайн-сервис работает не для граждан, а исключительно для бизнеса."Представленные сведения подлежат проверке министерством здравоохранения Московской области с использованием государственных информационных систем и ресурсов", - сказали в ведомстве.Ранее в Подмосковье в соответствии с предписанием главного санитарного врача Московской области было принято решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно контактируют с людьми, к 15 июля должны быть привиты 60% сотрудников. Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг объявлена и в Москве, аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/podmoskove-1739975370.html
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740036681.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740051585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b702dbb1a6d0d4e2d59da53be3c84ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях
Более двух тысяч подмосковных компаний подали сведения о вакцинации сотрудников от COVID-19