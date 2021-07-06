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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/covid-1740145166.html
Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях
Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях - РИА Новости, 06.07.2021
Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях
Более 2 тысяч компаний в Подмосковье отчитались о том, что 60% их сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса или имеют антитела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T17:54
2021-07-06T17:54
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч компаний в Подмосковье отчитались о том, что 60% их сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса или имеют антитела, сообщили РИА Новости в пресс-службе мингосуправления региона.Ранее в Московской области заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих антитела, сервис заработал с 1 июля."Более 2 тысяч компаний, если быть точным - это 2037", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве работодателей, подавших сведения.Как пояснили в пресс-службе, онлайн-сервис работает не для граждан, а исключительно для бизнеса."Представленные сведения подлежат проверке министерством здравоохранения Московской области с использованием государственных информационных систем и ресурсов", - сказали в ведомстве.Ранее в Подмосковье в соответствии с предписанием главного санитарного врача Московской области было принято решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно контактируют с людьми, к 15 июля должны быть привиты 60% сотрудников. Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг объявлена и в Москве, аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/podmoskove-1739975370.html
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740036681.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях
17:54 06.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Более двух тысяч подмосковных компаний подали сведения о вакцинации сотрудников от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч компаний в Подмосковье отчитались о том, что 60% их сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса или имеют антитела, сообщили РИА Новости в пресс-службе мингосуправления региона.
Ранее в Московской области заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих антитела, сервис заработал с 1 июля.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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"Более 2 тысяч компаний, если быть точным - это 2037", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве работодателей, подавших сведения.
Как пояснили в пресс-службе, онлайн-сервис работает не для граждан, а исключительно для бизнеса.
"Представленные сведения подлежат проверке министерством здравоохранения Московской области с использованием государственных информационных систем и ресурсов", - сказали в ведомстве.
Наклейки с надписью Привит от COVID для жителей Красноярского края, прошедших вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 17:13В России
В Подмосковье привились от COVID-19 почти два миллиона человек
Ранее в Подмосковье в соответствии с предписанием главного санитарного врача Московской области было принято решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно контактируют с людьми, к 15 июля должны быть привиты 60% сотрудников. Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг объявлена и в Москве, аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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