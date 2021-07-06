https://ria.ru/20210706/covid-1740145166.html

Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях

Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях - РИА Новости, 06.07.2021

Власти Подмосковья рассказали, как идет вакцинация на предприятиях

Более 2 тысяч компаний в Подмосковье отчитались о том, что 60% их сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса или имеют антитела, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T17:54

2021-07-06T17:54

2021-07-06T17:54

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч компаний в Подмосковье отчитались о том, что 60% их сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса или имеют антитела, сообщили РИА Новости в пресс-службе мингосуправления региона.Ранее в Московской области заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих антитела, сервис заработал с 1 июля."Более 2 тысяч компаний, если быть точным - это 2037", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве работодателей, подавших сведения.Как пояснили в пресс-службе, онлайн-сервис работает не для граждан, а исключительно для бизнеса."Представленные сведения подлежат проверке министерством здравоохранения Московской области с использованием государственных информационных систем и ресурсов", - сказали в ведомстве.Ранее в Подмосковье в соответствии с предписанием главного санитарного врача Московской области было принято решение о старте прививочной кампании для работников сферы услуг, которые ежедневно контактируют с людьми, к 15 июля должны быть привиты 60% сотрудников. Обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг объявлена и в Москве, аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/podmoskove-1739975370.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740036681.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, московская область (подмосковье)