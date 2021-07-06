https://ria.ru/20210706/chikh-1740020890.html

Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно

Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно - РИА Новости, 06.07.2021

Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно

Лето — время активного цветения и аллергий, а самый частый симптом — это насморк и чихание. Почему организм дает такую реакцию, в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T04:15

2021-07-06T04:15

2021-07-06T04:15

россия

ирина ярцева

здоровье

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Лето — время активного цветения и аллергий, а самый частый симптом — это насморк и чихание. Почему организм дает такую реакцию, в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева. Далеко не всегда кашель и насморк говорят о том, что вы подхватили какую-то инфекцию или страдаете от аллергии, отметила врач. Если у вас появились такие симптомы, для начала стоит просто понаблюдать за собой.Вообще, чихание, это нормальный физиологический процесс, который не нужно стараться в себе подавить, пояснила врач."Этот защитный механизм направлен на то, чтобы что-то механически извлечь. То есть кашель, чихание и даже насморк — совершенно нормальные вещи, которых не надо бояться. Они придуманы организмом на случай, если что-нибудь попадет вовнутрь, и не туда, куда надо", — сказала Ярцева.Но если симптомы усиливаются и не проходят, нужно обращаться за помощью к специалисту, подчеркнула она.Она отметила, что в условиях пандемии коронавируса чихание может вызвать беспокойство у окружающих, поэтому при чихании следует обязательно прикрываться одноразовой салфеткой или рукой, которую сразу нужно вымыть с мылом или обработать санитайзером. А вот чихать в сгиб локтя не стоит, микробы и вирусы могут остаться там надолго, так как сразу помыть или каким-то образом продезинфицировать это место довольно сложно, пояснила врач.

https://ria.ru/20201031/chikh-1582395250.html

https://ria.ru/20190219/1551027439.html

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россия, ирина ярцева, здоровье, общество