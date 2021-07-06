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Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно - РИА Новости, 06.07.2021
Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
Лето — время активного цветения и аллергий, а самый частый симптом — это насморк и чихание. Почему организм дает такую реакцию, в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T04:15
2021-07-06T04:15
2021-07-06T04:15
россия
ирина ярцева
здоровье
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Лето — время активного цветения и аллергий, а самый частый симптом — это насморк и чихание. Почему организм дает такую реакцию, в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева. Далеко не всегда кашель и насморк говорят о том, что вы подхватили какую-то инфекцию или страдаете от аллергии, отметила врач. Если у вас появились такие симптомы, для начала стоит просто понаблюдать за собой.Вообще, чихание, это нормальный физиологический процесс, который не нужно стараться в себе подавить, пояснила врач."Этот защитный механизм направлен на то, чтобы что-то механически извлечь. То есть кашель, чихание и даже насморк — совершенно нормальные вещи, которых не надо бояться. Они придуманы организмом на случай, если что-нибудь попадет вовнутрь, и не туда, куда надо", — сказала Ярцева.Но если симптомы усиливаются и не проходят, нужно обращаться за помощью к специалисту, подчеркнула она.Она отметила, что в условиях пандемии коронавируса чихание может вызвать беспокойство у окружающих, поэтому при чихании следует обязательно прикрываться одноразовой салфеткой или рукой, которую сразу нужно вымыть с мылом или обработать санитайзером. А вот чихать в сгиб локтя не стоит, микробы и вирусы могут остаться там надолго, так как сразу помыть или каким-то образом продезинфицировать это место довольно сложно, пояснила врач.
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россия, ирина ярцева, здоровье, общество
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Лето — время активного цветения и аллергий, а самый частый симптом — это насморк и чихание. Почему организм дает такую реакцию, в интервью радио Sputnik
рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева
.
Далеко не всегда кашель и насморк говорят о том, что вы подхватили какую-то инфекцию или страдаете от аллергии, отметила врач. Если у вас появились такие симптомы, для начала стоит просто понаблюдать за собой.
"Чихание летом может быть обусловлено тем, что у многих есть аллергия на пыльцу каких-либо растений. Причем это сильно зависит от погодных условий, поэтому человек может в какие-то дни и не испытывать дискомфорта. Летом сухая погода, из-за этого в воздух поднимается больше пыли и пыльцы. Тут кто угодно чихать начнет", — сказала Ярцева.
Вообще, чихание, это нормальный физиологический процесс, который не нужно стараться в себе подавить, пояснила врач.
"Этот защитный механизм направлен на то, чтобы что-то механически извлечь. То есть кашель, чихание и даже насморк — совершенно нормальные вещи, которых не надо бояться. Они придуманы организмом на случай, если что-нибудь попадет вовнутрь, и не туда, куда надо", — сказала Ярцева.
Но если симптомы усиливаются и не проходят, нужно обращаться за помощью к специалисту, подчеркнула она.
"Бояться нужно только тогда, когда это уже длительная заложенность носа с обильными выделениями. Это говорит о том, что надо обратиться к доктору", — объяснила Ярцева.
Она отметила, что в условиях пандемии коронавируса чихание может вызвать беспокойство у окружающих, поэтому при чихании следует обязательно прикрываться одноразовой салфеткой или рукой, которую сразу нужно вымыть с мылом или обработать санитайзером. А вот чихать в сгиб локтя не стоит, микробы и вирусы могут остаться там надолго, так как сразу помыть или каким-то образом продезинфицировать это место довольно сложно, пояснила врач.