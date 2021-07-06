https://ria.ru/20210706/chechnya-1740177211.html

Глава отделения КПРФ поборется с Кадыровым за пост главы Чечни

Глава отделения КПРФ поборется с Кадыровым за пост главы Чечни - РИА Новости, 06.07.2021

Глава отделения КПРФ поборется с Кадыровым за пост главы Чечни

Представляющий КПРФ депутат парламента Чечни Халид Накаев выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих осенних выборах главы республики, он стал вторым... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T21:57

2021-07-06T21:57

2021-07-06T21:57

чеченская республика (чечня)

единая россия

рамзан кадыров

сунженский район

политика

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ГРОЗНЫЙ, 6 июл – РИА Новости. Представляющий КПРФ депутат парламента Чечни Халид Накаев выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих осенних выборах главы республики, он стал вторым претендентом на этот пост после действующего руководителя республики Рамзана Кадырова, сообщил региональный избирком во вторник."Еще один кандидат уведомил избирательную комиссию Чеченской республики о своем выдвижении в качестве кандидата на должность главы республики… Это депутат парламента Халид Накаев, выдвинутый от Чеченского регионального отделения КПРФ", говорится в сообщении. В избиркоме подчеркнули, что на сегодняшний день на пост высшего должностного лица республики выдвинуты два кандидата, первым от партии "Единая Россия" выдвинулся Рамзан Кадыров.Выборы главы республики пройдут в Единый день голосования 19 сентября.Халид Накаев родился в 1969 году в селе Ачхой-Мартан Чечено-Ингушской АССР, окончил Грозненский нефтяной институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве экономиста в Ачхой-Мартановском дорожно-строительном управлении. С 1994 по 2012 год работал в Ачхой-Мартановской районной администрации, в том числе и заместителем главы, а так же был первым замом главы администрации Сунженского района Чеченской республики. В 2016 году был избран депутатом регионального парламента. Является руководителем регионального отделения КПРФ в Чечне.

https://ria.ru/20210519/vybory-1733045566.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/kadyrov-1738298145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), единая россия, рамзан кадыров, сунженский район, политика