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Глава отделения КПРФ поборется с Кадыровым за пост главы Чечни
Глава отделения КПРФ поборется с Кадыровым за пост главы Чечни - РИА Новости, 06.07.2021
Глава отделения КПРФ поборется с Кадыровым за пост главы Чечни
Представляющий КПРФ депутат парламента Чечни Халид Накаев выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих осенних выборах главы республики, он стал вторым... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:57
2021-07-06T21:57
2021-07-06T21:57
чеченская республика (чечня)
единая россия
рамзан кадыров
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политика
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ГРОЗНЫЙ, 6 июл – РИА Новости. Представляющий КПРФ депутат парламента Чечни Халид Накаев выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих осенних выборах главы республики, он стал вторым претендентом на этот пост после действующего руководителя республики Рамзана Кадырова, сообщил региональный избирком во вторник."Еще один кандидат уведомил избирательную комиссию Чеченской республики о своем выдвижении в качестве кандидата на должность главы республики… Это депутат парламента Халид Накаев, выдвинутый от Чеченского регионального отделения КПРФ", говорится в сообщении. В избиркоме подчеркнули, что на сегодняшний день на пост высшего должностного лица республики выдвинуты два кандидата, первым от партии "Единая Россия" выдвинулся Рамзан Кадыров.Выборы главы республики пройдут в Единый день голосования 19 сентября.Халид Накаев родился в 1969 году в селе Ачхой-Мартан Чечено-Ингушской АССР, окончил Грозненский нефтяной институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве экономиста в Ачхой-Мартановском дорожно-строительном управлении. С 1994 по 2012 год работал в Ачхой-Мартановской районной администрации, в том числе и заместителем главы, а так же был первым замом главы администрации Сунженского района Чеченской республики. В 2016 году был избран депутатом регионального парламента. Является руководителем регионального отделения КПРФ в Чечне.
https://ria.ru/20210519/vybory-1733045566.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/kadyrov-1738298145.html
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чеченская республика (чечня), единая россия, рамзан кадыров, сунженский район, политика
Глава отделения КПРФ поборется с Кадыровым за пост главы Чечни
Глава отделения КПРФ Халид Накаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни
ГРОЗНЫЙ, 6 июл – РИА Новости. Представляющий КПРФ депутат парламента Чечни Халид Накаев выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих осенних выборах главы республики, он стал вторым претендентом на этот пост после действующего руководителя республики Рамзана Кадырова, сообщил региональный избирком во вторник.
"Еще один кандидат уведомил избирательную комиссию Чеченской республики о своем выдвижении в качестве кандидата на должность главы республики… Это депутат парламента Халид Накаев, выдвинутый от Чеченского регионального отделения КПРФ", говорится в сообщении. В избиркоме подчеркнули, что на сегодняшний день на пост высшего должностного лица республики выдвинуты два кандидата, первым от партии "Единая Россия" выдвинулся Рамзан Кадыров.
Выборы главы республики пройдут в Единый день голосования 19 сентября.
Халид Накаев родился в 1969 году в селе Ачхой-Мартан Чечено-Ингушской АССР, окончил Грозненский нефтяной институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве экономиста в Ачхой-Мартановском дорожно-строительном управлении. С 1994 по 2012 год работал в Ачхой-Мартановской районной администрации, в том числе и заместителем главы, а так же был первым замом главы администрации Сунженского района Чеченской республики. В 2016 году был избран депутатом регионального парламента. Является руководителем регионального отделения КПРФ в Чечне.