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Бортпроводница спасла младенца на рейсе Уфа-Сочи
Бортпроводница спасла младенца на рейсе Уфа-Сочи - РИА Новости, 06.07.2021
Бортпроводница спасла младенца на рейсе Уфа-Сочи
Младенец потерял сознание на рейсе авиакомпании Nordwind Уфа-Сочи, бортпроводница провела ему сердечно-лёгочную реанимацию, после чего ребенок пришел в себя,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:17
2021-07-06T19:17
2021-07-06T19:17
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Младенец потерял сознание на рейсе авиакомпании Nordwind Уфа-Сочи, бортпроводница провела ему сердечно-лёгочную реанимацию, после чего ребенок пришел в себя, сообщили РИА Новости в компании."На рейсе №145 авиакомпании Nordwind, следовавшем по маршруту Уфа-Сочи... после вскармливания грудному ребенку стало плохо, появились судороги, посинели губы, остановилось дыхание и впоследствии произошла потеря сознания. Была вызвана скорая помощь, врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу, в итоге ребёнок пришёл в сознание. К моменту приезда скорой помощи ребёнок уже спал на руках матери", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что врачам были переданы все действия при оказании помощи, все действия бортпроводника были выполнены верно, и младенец вместе с родителями продолжил свой полет. До конца рейса малыш находился под контролем.
https://ria.ru/20210420/styuardessa-1728987364.html
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россия, nordwind airlines, уфа, сочи, общество
Бортпроводница спасла младенца на рейсе Уфа-Сочи
Бортпроводница реанимировала потерявшего сознание младенца на рейсе Уфа-Сочи
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Младенец потерял сознание на рейсе авиакомпании Nordwind Уфа-Сочи, бортпроводница провела ему сердечно-лёгочную реанимацию, после чего ребенок пришел в себя, сообщили РИА Новости в компании.
"На рейсе №145 авиакомпании Nordwind, следовавшем по маршруту Уфа-Сочи... после вскармливания грудному ребенку стало плохо, появились судороги, посинели губы, остановилось дыхание и впоследствии произошла потеря сознания. Была вызвана скорая помощь, врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу, в итоге ребёнок пришёл в сознание. К моменту приезда скорой помощи ребёнок уже спал на руках матери", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что врачам были переданы все действия при оказании помощи, все действия бортпроводника были выполнены верно, и младенец вместе с родителями продолжил свой полет. До конца рейса малыш находился под контролем.