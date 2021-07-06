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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210706/bloger-1740085197.html
РПЦ вступится за блогера по делу о надругательстве над иконой
РПЦ вступится за блогера по делу о надругательстве над иконой - РИА Новости, 06.07.2021
РПЦ вступится за блогера по делу о надругательстве над иконой
Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что будет ходатайствовать о... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:24
2021-07-06T13:24
религия и мировоззрение
россия
вахтанг кипшидзе
telegram (приложение)
русская православная церковь
европейский суд по правам человека
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что будет ходатайствовать о снисхождении к блогеру, которая записала ролик для TikTok с иконой.В соцсетях ранее появилась информация, что блогеры якобы решили записать провокационный ролик в TikTok и в качестве реквизита использовали православную икону. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, 28 июня было объявлено о завершении следствия. Тогда Кипшидзе сообщил РИА Новости, что РПЦ готова принять извинения блогеров.Во вторник он написал в своем Telegram-канале, что девушка, принимавшая участие в записи видео, принесла свои извинения и спросила о том, как стать добровольцем и поучаствовать в социальной деятельности церкви.“Она оказалась человеком, способным поставить себя на место православных христиан, которым ее действиями были нанесены оскорбления. В том, что она говорит, я вижу искренность, отсутствие фальши. Она действительно сожалеет о том, что произошло, и просит прощения. Я, как, думаю, большинство моих собратьев по вере, принимаю ее извинения и считаю, что их можно рассматривать в суде как свидетельство того, что она признает свою вину и более не представляет общественной опасности для окружающих. Планирую ходатайствовать перед судом о снисхождении”, - написал Кипшидзе.Русская православная церковь, напомнил он, последовательно поддерживает ст. 148 УК РФ, запрещающую оскорбление чувств верующих.“Эта статья полностью соответствует демократическим стандартам и прецедентному праву Европейского суда по правам человека. Однако нами неоднократно заявлялась позиция, что искреннее покаяние человека, оскорбившего религиозные чувства других, нравственно обязывает верующих судей, следователей, адвокатов, прокуроров, общественных деятелей добиваться его освобождения от наказания или, по крайней мере, его максимально возможного смягчения”, - подчеркнул зампред синодального отдела.
https://ria.ru/20210615/ikona-1737132118.html
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россия, вахтанг кипшидзе, telegram (приложение), русская православная церковь, европейский суд по правам человека

РПЦ вступится за блогера по делу о надругательстве над иконой

13:24 06.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что будет ходатайствовать о снисхождении к блогеру, которая записала ролик для TikTok с иконой.
В соцсетях ранее появилась информация, что блогеры якобы решили записать провокационный ролик в TikTok и в качестве реквизита использовали православную икону. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих, 28 июня было объявлено о завершении следствия. Тогда Кипшидзе сообщил РИА Новости, что РПЦ готова принять извинения блогеров.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 19:14Религия и мировоззрение
В Москве завели дело о надругательстве над православной иконой
Во вторник он написал в своем Telegram-канале, что девушка, принимавшая участие в записи видео, принесла свои извинения и спросила о том, как стать добровольцем и поучаствовать в социальной деятельности церкви.
“Она оказалась человеком, способным поставить себя на место православных христиан, которым ее действиями были нанесены оскорбления. В том, что она говорит, я вижу искренность, отсутствие фальши. Она действительно сожалеет о том, что произошло, и просит прощения. Я, как, думаю, большинство моих собратьев по вере, принимаю ее извинения и считаю, что их можно рассматривать в суде как свидетельство того, что она признает свою вину и более не представляет общественной опасности для окружающих. Планирую ходатайствовать перед судом о снисхождении”, - написал Кипшидзе.
Русская православная церковь, напомнил он, последовательно поддерживает ст. 148 УК РФ, запрещающую оскорбление чувств верующих.
“Эта статья полностью соответствует демократическим стандартам и прецедентному праву Европейского суда по правам человека. Однако нами неоднократно заявлялась позиция, что искреннее покаяние человека, оскорбившего религиозные чувства других, нравственно обязывает верующих судей, следователей, адвокатов, прокуроров, общественных деятелей добиваться его освобождения от наказания или, по крайней мере, его максимально возможного смягчения”, - подчеркнул зампред синодального отдела.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 12:53Шоубиз
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Религия и мировоззрениеРоссияВахтанг КипшидзеTelegram (приложение)Русская православная церковьЕвропейский суд по правам человека
 
 
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