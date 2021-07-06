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Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке
Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:48
2021-07-06T18:48
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
александр бастрыкин
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте ведомства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.Отмечается, что на оперативном совещании Бастрыкин заслушал доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о расследовании этого дела."Глава ведомства поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740114645.html
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, александр бастрыкин, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке
18:48 06.07.2021
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : СК РФ

Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте ведомства.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
Место обнаружения обломков пассажирского самолета Ан-26 - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 15:38В России
Появилось видео места крушения Ан-26 на Камчатке
Отмечается, что на оперативном совещании Бастрыкин заслушал доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о расследовании этого дела.
"Глава ведомства поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося", - говорится в сообщении.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на борту вертолета Ми-8МТВ-1 во время поисков самолета Ан-26 на Камчатке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 14:05
МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы Ан-26 на Камчатке
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеРоссияАн-26Александр БастрыкинПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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