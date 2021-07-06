https://ria.ru/20210706/bastrykin-1740157802.html

Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке

Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:48

2021-07-06T18:48

2021-07-06T18:48

крушение ан-26 на камчатке

россия

ан-26

александр бастрыкин

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_f57d0b6e5a78c8368a81eda85f97c38f.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте ведомства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.Отмечается, что на оперативном совещании Бастрыкин заслушал доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о расследовании этого дела."Глава ведомства поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740114645.html

https://ria.ru/20210706/kamchatka-1740094174.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, александр бастрыкин, палана, петропавловск-камчатский, происшествия