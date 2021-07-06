https://ria.ru/20210706/bastrykin-1740157802.html
Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке
Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:48
2021-07-06T18:48
2021-07-06T18:48
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
александр бастрыкин
палана
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происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства крушения самолета Ан-26 на Камчатке, сообщается на сайте ведомства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.Отмечается, что на оперативном совещании Бастрыкин заслушал доклад руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте о расследовании этого дела."Глава ведомства поручил оперативно изучить и доложить все обстоятельства произошедшего, проработав все возможные версии случившегося", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/an26-1740114645.html
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, александр бастрыкин, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Глава СК поручил доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке
Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о крушении самолета Ан-26 на Камчатке