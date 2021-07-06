https://ria.ru/20210706/bank-1740085702.html

Клиенты Сбера вложили в рентные фонды недвижимости 50 млрд рублей

Клиенты Сбера вложили в рентные фонды недвижимости 50 млрд рублей - РИА Новости, 06.07.2021

Клиенты Сбера вложили в рентные фонды недвижимости 50 млрд рублей

Объем вложенных россиянами средств в закрытые ПИФы недвижимости управляющих компаний Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости преодолел отметку в 50... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:26

2021-07-06T13:26

2021-07-06T13:26

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 июл - АО "Сбербанк Управление Активами". Объем вложенных россиянами средств в закрытые ПИФы недвижимости управляющих компаний Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости преодолел отметку в 50 млрд рублей. Качественная коммерческая недвижимость пользуется устойчивым спросом на протяжении последних лет. Так, активы закрытых фондов недвижимости Сбера выросли на 60%, начиная с 2019 года.В настоящее время в состав активов ЗПИФ входят объекты коммерческой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, а также в Великобритании. Доходность закрытых ПИФов Сбера доходит до 14% годовых.[1]Коммерческий сегмент – наиболее востребованный на рынке недвижимости. Во-первых, он показывает схожую динамику с доходностью по облигациям, что особенно актуально в условиях пониженных процентных ставок по депозитам и растущей инфляции. Одновременно с низкими ставками по вкладам немаловажное значение сыграли ковидные ограничения, вследствие которых началось активное развитие онлайн-ритейла и сервисов доставок, что впоследствии привело к масштабированию площадей коммерческой недвижимости и логистических складов. ЗПИФ в свою очередь – наиболее доступный и эффективный вариант для входа в сегмент коммерческой недвижимости. Во-первых, это более низкий порог входа (как правило, 300 тысяч рублей) по сравнению с прямыми вложениями, которые измеряются миллиардами рублей. Во-вторых, инвестору не нужно брать на себя операционное управление огромными объектами. Таким образом, ЗПИФы недвижимости - один из лучших инструментов для сохранения капитала в условиях высокой неопределённости на финансовых рынках. Екатерина ЧерныхДиректор по бизнесу Сбер Управление АктивамиЗакрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФ) — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который позволяет инвесторам с небольшим капиталом владеть крупными качественными объектами недвижимости и обладает привлекательным соотношением доходности и риска. Ранее пайщики фонда "Арендный бизнес"[2] приняли решение продлить срок ещё на 10 лет – до 2031 года. Продление фонда на такой срок стало первым подобным прецедентом на российском рынке фондов недвижимости для розничных инвесторов. Стоимость чистых активов фонда по состоянию на конец мая 2021 года — более 5 млрд рублей. По итогам 2020 года доходность фонда "Арендный бизнес" составила 13%. Средства фонда инвестированы в четыре качественных объекта коммерческой недвижимости: два склада при аэропорте Толмачёво (Новосибирск), складской комплекс в ближайшем Подмосковье (д. Валищево) и распределительный центр в Санкт-Петербурге. Все склады сданы в аренду крупным федеральным компаниям по долгосрочным договорам аренды.# # #Пресс-службаПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: (сайт Группы Сбербанк),.В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер.ООО "Сбер Фонды Недвижимости" зарегистрировано 26 июня 2020 года. Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01038 от 07.10.2020 г. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 19, на сайте, по телефону: +7 (495) 252-22-24. АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно в АО "Сбер Управление Активами" по адресу: 121170, Москва, Поклонная ул., д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50. Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес" зарегистрированы Банком России 25 февраля 2016 года за номером 3120. Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес" на 31 мая 2021 года составил: за 3 мес. (4.67%), за 6 мес. (3.17%), за 1 год (5.61%), за 3 года (8.53%). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Сбербанк - Арендный бизнес 2" зарегистрированы Банком России 29 сентября 2016 года за номером 3219. Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес 2" на 31 мая 2021 года составил: за 3 мес. (-1.97%), за 6 мес. (-1.18%), за 1 год (-2.55%), за 3 года (-10.63%). При расчете прироста не учтен инвестиционный доход, выплаченный владельцам инвестиционных паев за указанные периоды, который уменьшает расчетную стоимость пая. Правилами фонда предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, надбавка уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.[1] Доходность ЗПИФ недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес" составила 14,1% годовых в 2018г., доходность ЗПИФ недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес 2" составила 14,3% годовых в 2019г.[2] ЗПИФ недвижимости "Сбербанк – Арендный бизнес"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы