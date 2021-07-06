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Генетик Балановский утонул, спасая детей
Генетик Балановский утонул, спасая детей - РИА Новости, 06.07.2021
Генетик Балановский утонул, спасая детей
Российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики (ИОГЕН) имени Вавилова РАН Олег Балановский погиб в Костромской области. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T19:09
2021-07-06T21:22
российская академия наук
костромская область
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики (ИОГЕН) имени Вавилова РАН Олег Балановский погиб в Костромской области. Об этом сообщила его коллега, заведующая лабораторией анализа генома ИОГЕН РАН Светлана Боринская."Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило... Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря", — написала Боринская на своей странице в Facebook.Балановский широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой, отмечается в некрологе на сайте ИОГЕН. Балановский был автором свыше 80 научных статей, в том числе опубликованных в престижных международных изданиях Science и Nature.В 2000 году он с отличием окончил биологический факультет МГУ, после чего поступил в аспирантуру Института молекулярной генетики РАН. С 2002-го по 2011 год работал в Медико-генетическом научном центре РАМН. В 2012-м защитил докторскую диссертацию, а затем после этого возглавил лабораторию геномной географии Института общей генетики РАН. По совместительству работал в Медико-генетическом научном центре (МГНЦ), преподавал в МФТИ и МГУ.
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российская академия наук, костромская область
Генетик Балановский утонул, спасая детей
19:09 06.07.2021 (обновлено: 21:22 06.07.2021)
 
© Фото : ИОГен РАНДоктор биологических наук Олег Балановский
Доктор биологических наук Олег Балановский - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : ИОГен РАН

Известный российский генетик Балановский погиб, спасая тонувших в реке детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российский генетик, заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики (ИОГЕН) имени Вавилова РАН Олег Балановский погиб в Костромской области. Об этом сообщила его коллега, заведующая лабораторией анализа генома ИОГЕН РАН Светлана Боринская.
"Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило... Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря", — написала Боринская на своей странице в Facebook.
Балановский широко известен своими работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики, своими яркими научно-популярными лекциями и просветительской работой, отмечается в некрологе на сайте ИОГЕН. Балановский был автором свыше 80 научных статей, в том числе опубликованных в престижных международных изданиях Science и Nature.
В 2000 году он с отличием окончил биологический факультет МГУ, после чего поступил в аспирантуру Института молекулярной генетики РАН. С 2002-го по 2011 год работал в Медико-генетическом научном центре РАМН. В 2012-м защитил докторскую диссертацию, а затем после этого возглавил лабораторию геномной географии Института общей генетики РАН. По совместительству работал в Медико-генетическом научном центре (МГНЦ), преподавал в МФТИ и МГУ.
 
Российская академия наукКостромская область
 
 
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