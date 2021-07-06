https://ria.ru/20210706/babariko-1740126219.html
Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико
Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико - РИА Новости, 06.07.2021
Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико
Евросоюз требует немедленного освобождения экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, говорится в заявлении пресс-службы Внешнеполитической... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:46
2021-07-06T16:46
2021-07-06T16:46
протесты в белоруссии
дело белгазпромбанка
виктор бабарико
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Евросоюз требует немедленного освобождения экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, говорится в заявлении пресс-службы Внешнеполитической службы ЕС."ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за осуществление своих основных прав", - говорится в нем.Во вторник Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бабарико обвинялся в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. По решению суда, экс-банкиру также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены.
https://ria.ru/20210621/evrosoyuz-1737956968.html
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дело белгазпромбанка, виктор бабарико, евросоюз, белоруссия, в мире
Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико
Евросоюз потребовал от Минска немедленно освободить Виктора Бабарико