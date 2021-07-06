https://ria.ru/20210706/babariko-1740086834.html

Посольство США в Минске назвало приговор Бабарико имитацией правосудия

Посольство США в Минске назвало приговор Бабарико имитацией правосудия - РИА Новости, 06.07.2021

Посольство США в Минске назвало приговор Бабарико имитацией правосудия

Посольство США в Белоруссии заявило, что приговором экс-претенденту на пост президента республики Виктору Бабарико белорусская судебная система... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:30

2021-07-06T13:30

2021-07-06T13:30

дело белгазпромбанка

белгазпромбанк

виктор бабарико

минск

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Посольство США в Белоруссии заявило, что приговором экс-претенденту на пост президента республики Виктору Бабарико белорусская судебная система продемонстрировала имитацию правосудия."Вынесенным сегодня жестоким приговором Виктору Бабарико белорусская судебная система продемонстрировала имитацию правосудия и то, что режим (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко не остановится ни перед чем, чтобы сохранить власть", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.Во вторник Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бабарико обвинялся в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях - в особо крупном размере. По решению суда, экс-банкиру также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, в течение пяти лет. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены.Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, который ранее возглавлял Бабарико, началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения. Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.

https://ria.ru/20210706/babariko-1740066395.html

минск

белоруссия

сша

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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, сша, в мире