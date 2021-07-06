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Адвокат допустил, что Бабарико может выйти на свободу по УДО
Адвокат допустил, что Бабарико может выйти на свободу по УДО - РИА Новости, 06.07.2021
Адвокат допустил, что Бабарико может выйти на свободу по УДО
Один из адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и бывшего претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Наталья Мацкевич допускает, что он может выйти на... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:47
2021-07-06T11:48
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
виктор бабарико
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Один из адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и бывшего претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Наталья Мацкевич допускает, что он может выйти на свободу условно-досрочно, однако об этом "еще рано говорить".Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. По решению суда, экс-банкиру также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на срок пять лет. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены."Об этом еще рано говорить (может ли выйти Бабарико из колонии условно-досрочно - ред.), но, конечно, все эти механизмы работают. При отбывании наказания, при определенных условиях, предусмотренных Уголовным кодексом, есть возможность условно-досрочного освобождения", - сказала Мацкевич РИА Новости во вторник после оглашения приговора Бабарико.Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико – единственный, кто свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, виктор бабарико, минск, белоруссия, в мире
Адвокат допустил, что Бабарико может выйти на свободу по УДО
11:47 06.07.2021 (обновлено: 11:48 06.07.2021)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Oksana ManchukВиктор Бабарико в суде
Виктор Бабарико в суде - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Oksana Manchuk

Адвокат допустил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико может выйти на свободу по УДО

Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Один из адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и бывшего претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Наталья Мацкевич допускает, что он может выйти на свободу условно-досрочно, однако об этом "еще рано говорить".
Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. По решению суда, экс-банкиру также запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на срок пять лет. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Однако защита Бабарико уже заявила, что будет обжаловать обвинительный приговор в порядке надзора и добиваться его отмены.
"Об этом еще рано говорить (может ли выйти Бабарико из колонии условно-досрочно - ред.), но, конечно, все эти механизмы работают. При отбывании наказания, при определенных условиях, предусмотренных Уголовным кодексом, есть возможность условно-досрочного освобождения", - сказала Мацкевич РИА Новости во вторник после оглашения приговора Бабарико.
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Виктор Бабарико в суде
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Бабарико выступил в суде с последним словом
Бабарико – единственный, кто свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.
 
Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкВиктор БабарикоМинскБелоруссияВ мире
 
 
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