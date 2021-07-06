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Во время подтоплений в Крыму около 900 машин получили повреждения
Во время подтоплений в Крыму около 900 машин получили повреждения - РИА Новости, 06.07.2021
Во время подтоплений в Крыму около 900 машин получили повреждения
Около 900 автомобилей были затоплены или пострадали в результате сильных осадков в Крыму, их общая стоимость 400 миллионов рублей, сообщил министр... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:00
2021-07-06T21:00
подтопления в крыму
жилье
сергей аксенов (политик)
керчь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Около 900 автомобилей были затоплены или пострадали в результате сильных осадков в Крыму, их общая стоимость 400 миллионов рублей, сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко."По машинам поступили 883 заявки на общую стоимость машин, согласно рыночной стоимости, 400 миллионов рублей. По городу Керчи - это 724 автомашины, по Ялте - 159. На сегодня экспертами обследованы все машины, составляются акты", - сказал Шеряко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.По его словам, компенсации гражданам будут выплачиваться из благотворительного фонда, за исключаем машин, имеющих каско. Им заплатят страховые компании.В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что экспертиза автомобилей была бесплатной для граждан.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
https://ria.ru/20210706/polya-1740171420.html
https://ria.ru/20210706/komary-1740149548.html
керчь
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подтопления в крыму, жилье, сергей аксенов (политик), керчь, ялта, кировский район
Во время подтоплений в Крыму около 900 машин получили повреждения
21:00 06.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия схода селя в Бахчисарайском районе
Последствия схода селя в Бахчисарайском районе - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Во время подтоплений в Крыму около 900 автомобилей получили повреждения на 400 миллионов рублей

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Около 900 автомобилей были затоплены или пострадали в результате сильных осадков в Крыму, их общая стоимость 400 миллионов рублей, сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.
"По машинам поступили 883 заявки на общую стоимость машин, согласно рыночной стоимости, 400 миллионов рублей. По городу Керчи - это 724 автомашины, по Ялте - 159. На сегодня экспертами обследованы все машины, составляются акты", - сказал Шеряко на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.
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По его словам, компенсации гражданам будут выплачиваться из благотворительного фонда, за исключаем машин, имеющих каско. Им заплатят страховые компании.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что экспертиза автомобилей была бесплатной для граждан.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
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