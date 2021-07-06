https://ria.ru/20210706/avto-1740034287.html

В России подорожали машины с пробегом

В России подорожали машины с пробегом - РИА Новости, 06.07.2021

В России подорожали машины с пробегом

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей, подсчитало аналитическое агентство "Автостат". РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:47

2021-07-06T08:47

2021-07-06T11:00

россия

автостат

авто

экономика

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей, подсчитало аналитическое агентство "Автостат".Годом ранее такая машина в среднем стоила 605,3 тысячи — на 8,7% меньше, чем сейчас.Как отмечают эксперты агентства, в январе цена составляла 688 тысяч рублей. Таким образом, в первой половине 2021 года подержанные легковушки подорожали почти на 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удорожание составило 23,5%, или 142,4 тысячи рублей.В то же время в сравнении с маем цены на вторичном рынке выросли только на 0,8%. В денежном же выражении автомобили с пробегом за месяц стали дороже на 5,6 тысячи рублей, добавили аналитики "Автостата".

https://ria.ru/20210503/avto-1730955216.html

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россия, автостат, авто, экономика