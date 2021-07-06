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В России подорожали машины с пробегом
В России подорожали машины с пробегом - РИА Новости, 06.07.2021
В России подорожали машины с пробегом
Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей, подсчитало аналитическое агентство "Автостат". РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T08:47
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россия
автостат
авто
экономика
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей, подсчитало аналитическое агентство "Автостат".Годом ранее такая машина в среднем стоила 605,3 тысячи — на 8,7% меньше, чем сейчас.Как отмечают эксперты агентства, в январе цена составляла 688 тысяч рублей. Таким образом, в первой половине 2021 года подержанные легковушки подорожали почти на 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удорожание составило 23,5%, или 142,4 тысячи рублей.В то же время в сравнении с маем цены на вторичном рынке выросли только на 0,8%. В денежном же выражении автомобили с пробегом за месяц стали дороже на 5,6 тысячи рублей, добавили аналитики "Автостата".
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В России подорожали машины с пробегом
08:47 06.07.2021 (обновлено: 11:00 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили в автосалоне в Краснодаре
Автомобили в автосалоне в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В России легковые машины с пробегом за полгода подорожали почти на 9%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России по итогам июня 2021 года составила 747,7 тысячи рублей, подсчитало аналитическое агентство "Автостат".
Годом ранее такая машина в среднем стоила 605,3 тысячи — на 8,7% меньше, чем сейчас.
Как отмечают эксперты агентства, в январе цена составляла 688 тысяч рублей. Таким образом, в первой половине 2021 года подержанные легковушки подорожали почти на 60 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года удорожание составило 23,5%, или 142,4 тысячи рублей.
В то же время в сравнении с маем цены на вторичном рынке выросли только на 0,8%. В денежном же выражении автомобили с пробегом за месяц стали дороже на 5,6 тысячи рублей, добавили аналитики "Автостата".
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