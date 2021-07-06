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Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян
Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян - РИА Новости, 06.07.2021
Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян
В ближайшие недели российские туристы снова не смогут посещать Австрию, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:39
2021-07-06T16:39
2021-07-06T16:39
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В ближайшие недели российские туристы снова не смогут посещать Австрию, сообщает АТОР.У россиян была всего неделя для поездок в эту европейскую страну с туристическими целями. С 8 июля въезд будет возможен лишь в исключительных случаях: из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия снова внесена в "красную" группу стран.Также в этой категории — Великобритания, Бразилия, Индия и Южная Африка.Россиянам по прилете необходимо будет самоизолироваться и соблюдать карантин десять дней. Его можно завершить и раньше, через пять дней, но только после получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.Кроме того, МИД Австрии с 8 июля 2021 года до дальнейшего уведомления рекомендует гражданам страны воздерживаться от туристических и необязательных поездок в Россию из-за высоких рисков заражения.
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коронавирус в россии, вена, коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, австрия, бразилия