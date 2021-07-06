Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210706/avstriya-1740079114.html
Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян
Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян - РИА Новости, 06.07.2021
Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян
В ближайшие недели российские туристы снова не смогут посещать Австрию, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:39
2021-07-06T16:39
коронавирус в россии
вена
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571325212_0:108:2047:1259_1920x0_80_0_0_1a7fae877c6fb56ca4fa0087b38694a3.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В ближайшие недели российские туристы снова не смогут посещать Австрию, сообщает АТОР.У россиян была всего неделя для поездок в эту европейскую страну с туристическими целями. С 8 июля въезд будет возможен лишь в исключительных случаях: из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия снова внесена в "красную" группу стран.Также в этой категории — Великобритания, Бразилия, Индия и Южная Африка.Россиянам по прилете необходимо будет самоизолироваться и соблюдать карантин десять дней. Его можно завершить и раньше, через пять дней, но только после получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.Кроме того, МИД Австрии с 8 июля 2021 года до дальнейшего уведомления рекомендует гражданам страны воздерживаться от туристических и необязательных поездок в Россию из-за высоких рисков заражения.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
https://ria.ru/20200121/1563563443.html
вена
россия
австрия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571325212_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2bb3d7b6134b2c8797858449f0d2ded6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, вена, коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, австрия, бразилия

Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян

16:39 06.07.2021
 
CC BY 2.0 / Naval S / HallstattДеревня в Австрии
Деревня в Австрии - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
CC BY 2.0 / Naval S / Hallstatt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В ближайшие недели российские туристы снова не смогут посещать Австрию, сообщает АТОР.
У россиян была всего неделя для поездок в эту европейскую страну с туристическими целями. С 8 июля въезд будет возможен лишь в исключительных случаях: из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия снова внесена в "красную" группу стран.
Также в этой категории — Великобритания, Бразилия, Индия и Южная Африка.
Россиянам по прилете необходимо будет самоизолироваться и соблюдать карантин десять дней. Его можно завершить и раньше, через пять дней, но только после получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 08:00Туризм
Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира
Кроме того, МИД Австрии с 8 июля 2021 года до дальнейшего уведомления рекомендует гражданам страны воздерживаться от туристических и необязательных поездок в Россию из-за высоких рисков заражения.
Бельведер - РИА Новости, 1920, 21.01.2020
21 января 2020, 08:00Туризм
Бермудский треугольник Вены. Секреты имперской столицы
 
ТуризмКоронавирус в РоссииВенаКоронавирус COVID-19РоссияТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмАвстрияБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
06:09Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану
06:04Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Лента новостейМолния