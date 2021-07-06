https://ria.ru/20210706/avstriya-1740079114.html

Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян

Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян - РИА Новости, 06.07.2021

Туроператоры рассказали, почему Австрия ограничила поездки для россиян

В ближайшие недели российские туристы снова не смогут посещать Австрию, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T16:39

2021-07-06T16:39

2021-07-06T16:39

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туризм

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новости - туризм

австрия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В ближайшие недели российские туристы снова не смогут посещать Австрию, сообщает АТОР.У россиян была всего неделя для поездок в эту европейскую страну с туристическими целями. С 8 июля въезд будет возможен лишь в исключительных случаях: из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия снова внесена в "красную" группу стран.Также в этой категории — Великобритания, Бразилия, Индия и Южная Африка.Россиянам по прилете необходимо будет самоизолироваться и соблюдать карантин десять дней. Его можно завершить и раньше, через пять дней, но только после получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.Кроме того, МИД Австрии с 8 июля 2021 года до дальнейшего уведомления рекомендует гражданам страны воздерживаться от туристических и необязательных поездок в Россию из-за высоких рисков заражения.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20200121/1563563443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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