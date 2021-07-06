Байден заявил, что хакерская атака нанесла минимальный ущерб бизнесу
22:21 06.07.2021 (обновлено: 22:28 06.07.2021)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США
Байден заявил, что хакерская атака в минувшие выходные нанесла минимальный ущерб бизнесу
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что крупная хакерская атака, совершенная в минувшие выходные, нанесла минимальный ущерб американскому бизнесу.
"Команда по нацбезопасности этим утром предоставила новые данные. Согласно им, американскому бизнесу был нанесен минимальный ущерб. Мы еще собираем информацию", - сказал Байден журналистам.
Он пообещал предоставить дополнительные сведения в ближайшие дни, отметив, что способность США справиться с атакой вызывает у него хорошие чувства.
Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Президент США Джо Байден заявил в субботу, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия. Федеральное бюро расследований США уже начало расследование в связи с хакерской атакой.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.