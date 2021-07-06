Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210706/ataka-1740179201.html
Байден заявил, что хакерская атака нанесла минимальный ущерб бизнесу
Байден заявил, что хакерская атака нанесла минимальный ущерб бизнесу - РИА Новости, 06.07.2021
Байден заявил, что хакерская атака нанесла минимальный ущерб бизнесу
Президент США Джо Байден заявил, что крупная хакерская атака, совершенная в минувшие выходные, нанесла минимальный ущерб американскому бизнесу. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:21
2021-07-06T22:28
россия
джо байден
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738469223_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_28c3a766fa0fb124607b3ddd66cc2465.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что крупная хакерская атака, совершенная в минувшие выходные, нанесла минимальный ущерб американскому бизнесу."Команда по нацбезопасности этим утром предоставила новые данные. Согласно им, американскому бизнесу был нанесен минимальный ущерб. Мы еще собираем информацию", - сказал Байден журналистам.Он пообещал предоставить дополнительные сведения в ближайшие дни, отметив, что способность США справиться с атакой вызывает у него хорошие чувства.Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Президент США Джо Байден заявил в субботу, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия. Федеральное бюро расследований США уже начало расследование в связи с хакерской атакой.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/khakery-1739214176.html
https://ria.ru/20210703/khakery-1739707518.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738469223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0258c7cb76169af06166f8e01cad6c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, москва, сша, в мире
Байден заявил, что хакерская атака нанесла минимальный ущерб бизнесу
22:21 06.07.2021 (обновлено: 22:28 06.07.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© REUTERS / Carlos Barria

Байден заявил, что хакерская атака в минувшие выходные нанесла минимальный ущерб бизнесу

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что крупная хакерская атака, совершенная в минувшие выходные, нанесла минимальный ущерб американскому бизнесу.
"Команда по нацбезопасности этим утром предоставила новые данные. Согласно им, американскому бизнесу был нанесен минимальный ущерб. Мы еще собираем информацию", - сказал Байден журналистам.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 13:38В мире
Bild: российские хакеры атаковали инфраструктуру Германии
Он пообещал предоставить дополнительные сведения в ближайшие дни, отметив, что способность США справиться с атакой вызывает у него хорошие чувства.
Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Президент США Джо Байден заявил в субботу, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия. Федеральное бюро расследований США уже начало расследование в связи с хакерской атакой.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США на авиабазе Warfield в штате Висконсин - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 04:43
СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
 
РоссияДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
06:09Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану
06:04Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Лента новостейМолния