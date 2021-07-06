https://ria.ru/20210706/ataka-1740179201.html

Байден заявил, что хакерская атака нанесла минимальный ущерб бизнесу

Байден заявил, что хакерская атака нанесла минимальный ущерб бизнесу - РИА Новости, 06.07.2021

Байден заявил, что хакерская атака нанесла минимальный ущерб бизнесу

Президент США Джо Байден заявил, что крупная хакерская атака, совершенная в минувшие выходные, нанесла минимальный ущерб американскому бизнесу. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T22:21

2021-07-06T22:21

2021-07-06T22:28

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что крупная хакерская атака, совершенная в минувшие выходные, нанесла минимальный ущерб американскому бизнесу."Команда по нацбезопасности этим утром предоставила новые данные. Согласно им, американскому бизнесу был нанесен минимальный ущерб. Мы еще собираем информацию", - сказал Байден журналистам.Он пообещал предоставить дополнительные сведения в ближайшие дни, отметив, что способность США справиться с атакой вызывает у него хорошие чувства.Компания Kaseya ранее заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. По сообщению агентства Блумберг, хакеры атаковали как минимум 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу. За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ. Президент США Джо Байден заявил в субботу, что не уверен, что за недавней кибератакой стоит Россия. Федеральное бюро расследований США уже начало расследование в связи с хакерской атакой.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/khakery-1739214176.html

https://ria.ru/20210703/khakery-1739707518.html

россия

москва

сша

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