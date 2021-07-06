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Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН
Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН
Москва исходит из того, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:18
2021-07-06T02:18
россия
юго-восточная азия
экономическое сообщество асеан
евразийский экономический союз
сергей лавров
москва
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва исходит из того, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров выразил сожаление, что потенциал экономического сотрудничества России и АСЕАН раскрыт далеко не полностью, но есть "весьма значительные" резервы.Юго-Восточную Азию трудно отнести к соседним с Россией регионам, однако недаром в Индонезии говорят – "далеко от глаз, но близко к сердцу", добавил дипломат."Развитие связей с АСЕАН, которой в этом году исполняется 30 лет, − один из приоритетов нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последовательно исходим из того, что Ассоциация остается ядром региональных интеграционных процессов, сформировала здесь сбалансированную и транспарентную систему межгосударственных отношений, базирующуюся на общепризнанных нормах международного права и взаимном учете законных интересов всех государств", - отметил министр.В этой связи Россия последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в АТР, подчеркнул Лавров. Москва поддерживает "десятку" на международных площадках, активно участвует в деятельности Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами."Убеждены, что в их работе важно сохранить принципы равноправия и консенсуса, которые позволяют услышать голос каждого участника, и поддерживать атмосферу конструктивного взаимодействия", - добавил министр.Москва рассчитывает, что важный вклад в дальнейшее продвижение российско-асеановского диалога внесет специальное министерское совещание Россия-АСЕАН, которое пройдет в Джакарте, резюмировал дипломат.
https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740023703.html
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россия, юго-восточная азия, экономическое сообщество асеан, евразийский экономический союз, сергей лавров, москва, в мире
Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН
02:18 06.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лавров заявил, что сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН способствует наращиванию товарооборота с Россией

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва исходит из того, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров выразил сожаление, что потенциал экономического сотрудничества России и АСЕАН раскрыт далеко не полностью, но есть "весьма значительные" резервы.

"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на показатели нашего товарооборота с "десяткой". Однако в 2021 г. вновь наметилась тенденция к его росту. Исходим из того, что дополнительную динамику ему (товарообороту - ред.) позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом. Уже два асеановских государства – Вьетнам и Сингапур – подписали соглашения с ЕАЭС о свободной торговле. Соответствующую работу начала и Индонезия", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Юго-Восточную Азию трудно отнести к соседним с Россией регионам, однако недаром в Индонезии говорят – "далеко от глаз, но близко к сердцу", добавил дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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Лавров оценил отношения между Россией и Индонезией
"Развитие связей с АСЕАН, которой в этом году исполняется 30 лет, − один из приоритетов нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последовательно исходим из того, что Ассоциация остается ядром региональных интеграционных процессов, сформировала здесь сбалансированную и транспарентную систему межгосударственных отношений, базирующуюся на общепризнанных нормах международного права и взаимном учете законных интересов всех государств", - отметил министр.
В этой связи Россия последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в АТР, подчеркнул Лавров. Москва поддерживает "десятку" на международных площадках, активно участвует в деятельности Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами.
"Убеждены, что в их работе важно сохранить принципы равноправия и консенсуса, которые позволяют услышать голос каждого участника, и поддерживать атмосферу конструктивного взаимодействия", - добавил министр.
Москва рассчитывает, что важный вклад в дальнейшее продвижение российско-асеановского диалога внесет специальное министерское совещание Россия-АСЕАН, которое пройдет в Джакарте, резюмировал дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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РоссияЮго-Восточная АзияЭкономическое сообщество АСЕАНЕвразийский экономический союзСергей ЛавровМоскваВ мире
 
 
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