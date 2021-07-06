https://ria.ru/20210706/asean-1740024348.html

Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН

Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН - РИА Новости, 06.07.2021

Лавров заявил о необходимости нарастить сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН

Москва исходит из того, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T02:18

2021-07-06T02:18

2021-07-06T02:18

россия

юго-восточная азия

экономическое сообщество асеан

евразийский экономический союз

сергей лавров

москва

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва исходит из того, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров выразил сожаление, что потенциал экономического сотрудничества России и АСЕАН раскрыт далеко не полностью, но есть "весьма значительные" резервы.Юго-Восточную Азию трудно отнести к соседним с Россией регионам, однако недаром в Индонезии говорят – "далеко от глаз, но близко к сердцу", добавил дипломат."Развитие связей с АСЕАН, которой в этом году исполняется 30 лет, − один из приоритетов нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Последовательно исходим из того, что Ассоциация остается ядром региональных интеграционных процессов, сформировала здесь сбалансированную и транспарентную систему межгосударственных отношений, базирующуюся на общепризнанных нормах международного права и взаимном учете законных интересов всех государств", - отметил министр.В этой связи Россия последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в АТР, подчеркнул Лавров. Москва поддерживает "десятку" на международных площадках, активно участвует в деятельности Восточноазиатского саммита, Регионального форума АСЕАН по безопасности, Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН с диалоговыми партнерами."Убеждены, что в их работе важно сохранить принципы равноправия и консенсуса, которые позволяют услышать голос каждого участника, и поддерживать атмосферу конструктивного взаимодействия", - добавил министр.Москва рассчитывает, что важный вклад в дальнейшее продвижение российско-асеановского диалога внесет специальное министерское совещание Россия-АСЕАН, которое пройдет в Джакарте, резюмировал дипломат.

https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740023703.html

https://ria.ru/20210706/myanma-1740024222.html

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россия, юго-восточная азия, экономическое сообщество асеан, евразийский экономический союз, сергей лавров, москва, в мире