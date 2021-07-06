https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html

Врач рассказала, как быстро появляются антитела после вакцинации

Врач рассказала, как быстро появляются антитела после вакцинации - РИА Новости, 06.07.2021

Врач рассказала, как быстро появляются антитела после вакцинации

Антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок после прививки нельзя, сообщила директор НМИЦ... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:54

2021-07-06T10:54

2021-07-06T15:02

оксана драпкина (врач)

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок после прививки нельзя, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина."Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой (дозы. — Прим. ред.) вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен", — рассказала Драпкина на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".Полный иммунитет, как напомнила терапевт, формируется через 42 дня после первой прививки. Но даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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