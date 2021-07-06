Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html
Врач рассказала, как быстро появляются антитела после вакцинации
Врач рассказала, как быстро появляются антитела после вакцинации - РИА Новости, 06.07.2021
Врач рассказала, как быстро появляются антитела после вакцинации
Антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок после прививки нельзя, сообщила директор НМИЦ... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:54
2021-07-06T15:02
оксана драпкина (врач)
россия
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок после прививки нельзя, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина."Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой (дозы. — Прим. ред.) вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен", — рассказала Драпкина на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".Полный иммунитет, как напомнила терапевт, формируется через 42 дня после первой прививки. Но даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_9d4c8f1fec206f1a7c733ab112a2b182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оксана драпкина (врач), россия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество
Врач рассказала, как быстро появляются антитела после вакцинации
10:54 06.07.2021 (обновлено: 15:02 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Врач заявила, что антитела начинают вырабатываться через семь дней после первой прививки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Антитела начинают вырабатываться только через семь дней после первой дозы вакцины, поэтому отказываться от масок после прививки нельзя, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.
"Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой (дозы. — Прим. ред.) вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен", — рассказала Драпкина на онлайн-вебинаре "Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО".
Полный иммунитет, как напомнила терапевт, формируется через 42 дня после первой прививки. Но даже после этого полностью отказываться от средств защиты нельзя.
 
Распространение коронавирусаОксана Драпкина (врач)РоссияВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00"Будете сами ловить". Лукашенко устроил Прибалтике режим ЧП
08:00"Буксиры и десант с кукурузника". Чем Украина удивила НАТО
07:37В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
07:34Россия настаивает на непродлении механизма трансграничной помощи в Сирии
07:27Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:24Новый план кибербезопасности Японии укажет на возможные "угрозы" от РФ
07:19Лавров: обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе
07:18Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:15Россия надеется, что на Западе пересмотрят позицию по Сирии
07:12Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:11Россия и Лаос завершают переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"
07:09Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:07Глава МИД России прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе
07:04Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах
06:42 Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:41В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире
06:30На Камчатке начали извлекать тела погибших при крушении Ан-26
06:30Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
06:09Полковник Макгрегор: США должны сотрудничать с Россией по Афганистану
06:04Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы
Лента новостейМолния